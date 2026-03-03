自由電子報
自由廣場》危難撤僑 莫陷身分陷阱

2026/03/03 05:30

◎ 島火

中東戰雲密布，各國政府啟動撤僑應變，這本是單純的人道任務，但在中國的操作下，再度演變為「持台胞證登記」的身分統戰。這種趁人之危的行政手段，不僅是對國際人道救援精神的褻瀆，更是精心佈置的法理陷阱，台灣人必須冷靜應對。

真正的強權應展現兼容並蓄的氣度，而非在生死關頭販售政治特權。中國利用撤僑機會，刻意模糊領事保護與內政管理的邊界，試圖在國際法層面營造「台灣人即中國公民」的既成事實。這種行為看似「順便照顧」，實則是以極低的行政成本，換取我國主權的實質折損。對於重視長遠價值的台灣社會而言，這種「免費」的援助，往往隱含著最昂貴的政治代價。

回顧過往國際衝突，中國的撤僑宣傳往往「政治外宣」大於「實質救援」。台灣身為國際社會的一員，透過外交部與理念相近國家的互助協定，建立起的救援網路更具透明度與可靠性。我們追求的是高效且尊嚴的保障，而非屈從於特定政治前提下的施捨。拒絕台胞證撤僑，並非意氣之爭，而是守護台灣作為主權獨立個體的底線。

面對急遽變動的國際局勢，我們應具備前瞻性的避險思維。在烽火中保持「守靜」，不因一時的恐慌而步入主權矮化的圈套。唯有認清統戰迷思，台灣才能在變局中維持主體性，不讓國人的安全成為大國博弈下的政治籌碼。

（作者從商）

