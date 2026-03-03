自由廣場》《WBC》賽前條件不利 更需國人支持

◎ 李嘉賢

再過幾天，棒球迷們最期待的棒球經典賽就要開打。挾著十二強賽冠軍的榮耀，台灣隊此次的表現備受全台球迷的關注。

不過，此次經典賽因為台灣隊是由資格賽晉級，因此在賽事的安排上幾乎都集中在午場，與職棒球員們慣常的夜間賽事不同，這是不利條件之一；再者，在國內打練習賽時，打擊不連貫的疲弱打線，原本希望赴日與旅美球員會合後，能夠透過在宮崎兩場與日職二軍的比賽，找出台灣隊的最佳隊形，也因為當地大雨，首場練習賽被迫取消，少了磨合機會，這是不利條件之二。

在這兩大不利條件之下，教練要整合出最好的陣容，打出令全台球迷感動的比賽，相信揹負的壓力一定相當沉重。因此，雖然我們都希望能夠順利打進八強、前進美國，但最終不管是否能夠達成這個目標，國人都應該給予教練、球員及整個後援團隊最大的支持。

過往的棒球國際賽事，從組隊到打練習賽，經常都會引來酸民的無理謾罵與攻擊，但這一次從組隊至今，這種不理性的聲音減少許多，即便在國內與日職的軟銀及火腿兩支球隊打練習賽，台灣隊兩場比賽下來只得一分，可以說是以慘敗收場，也未見球迷有不理性的動作。足見球迷們的觀賽水準已經較過往提升許多，這樣理性看球的氣氛，應該要持續下去。

今年的經典賽，台灣隊帶著不利的條件比賽，更需要國人的支持，只要有國人的相挺，相信球員們上場後就會全力以赴，打出讓我們感動的比賽。

（作者是教育工作者）

