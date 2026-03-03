自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》《WBC》賽前條件不利 更需國人支持

2026/03/03 05:30

◎ 李嘉賢

再過幾天，棒球迷們最期待的棒球經典賽就要開打。挾著十二強賽冠軍的榮耀，台灣隊此次的表現備受全台球迷的關注。

不過，此次經典賽因為台灣隊是由資格賽晉級，因此在賽事的安排上幾乎都集中在午場，與職棒球員們慣常的夜間賽事不同，這是不利條件之一；再者，在國內打練習賽時，打擊不連貫的疲弱打線，原本希望赴日與旅美球員會合後，能夠透過在宮崎兩場與日職二軍的比賽，找出台灣隊的最佳隊形，也因為當地大雨，首場練習賽被迫取消，少了磨合機會，這是不利條件之二。

在這兩大不利條件之下，教練要整合出最好的陣容，打出令全台球迷感動的比賽，相信揹負的壓力一定相當沉重。因此，雖然我們都希望能夠順利打進八強、前進美國，但最終不管是否能夠達成這個目標，國人都應該給予教練、球員及整個後援團隊最大的支持。

過往的棒球國際賽事，從組隊到打練習賽，經常都會引來酸民的無理謾罵與攻擊，但這一次從組隊至今，這種不理性的聲音減少許多，即便在國內與日職的軟銀及火腿兩支球隊打練習賽，台灣隊兩場比賽下來只得一分，可以說是以慘敗收場，也未見球迷有不理性的動作。足見球迷們的觀賽水準已經較過往提升許多，這樣理性看球的氣氛，應該要持續下去。

今年的經典賽，台灣隊帶著不利的條件比賽，更需要國人的支持，只要有國人的相挺，相信球員們上場後就會全力以赴，打出讓我們感動的比賽。

（作者是教育工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書