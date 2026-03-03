自由電子報
投書

自由廣場》看柯文哲仇恨動員的語言劇本

2026/03/03 05:30

◎ 劉希文

柯文哲以扭曲的語意撕裂社會、激化對立，怒嗆卓榮泰院長，要求明確回答「陸配是不是外國人、拿到身分證有沒有參政權」，並表示若卓「敢明說」陸配是外國人或沒參政權，就會讓李貞秀下台。行政院對李貞秀的國籍案一直用詞謹慎，謹守就法律論法律的分際，民眾黨找不到漏洞，只好另闢蹊徑：扭曲所用語言的意義，賦予情緒仇恨的元素。

事實上，柯文哲的嗆聲做了兩個語言上的扭曲，一、把李貞秀要當立委卻還具有「外國籍」的問題，扭曲成「陸配是外國人」的概念，其實這樣說不合事實，她既不再是「陸配」，而且行政院處理的是她「沒有放棄外國籍」的問題，而沒有說她「是外國人」。當柯將其扭曲成「陸配是外國人」，就具備了族群歧視的意味！

其次，「拿到身分證有沒有參政權」是另一個扭曲，行政院從未說陸配就算拿到身分證也沒有參政權，參政權的問題不在有沒有身分證，而在她「沒有放棄外國國籍」、就職時「沒有依法申請放棄外國戶籍」；柯文哲蓄意扭曲說「就算拿到身分證也沒有參政權」，是想把問題導向到「陸配被壓迫」，意圖把一個法律問題扭曲成歧視族群、貶抑族群的仇恨動員。李貞秀在議場舉牌寫著「霸凌」，也是這樣的意圖！

印象裡的歧視與仇恨有著遠高過事實本身的動員力，尤其在剪輯短影音的效果更是如此。當年共產黨開始搞階級鬥爭，說工人的利益被資本家「剝削」，主要的策略就是訴求階級歧視壓迫的仇恨，遠甚於對經濟利益本身的計較。仇恨能撕裂台灣社會、激化對立衝突！如果想對台灣社會有益，不如把問題回歸法律面，就事論事吧！

（作者是英國愛丁堡大學自然語言處理碩士、認知科學博士）

