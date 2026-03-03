自由廣場》愛國不能止於退役 美國起訴飛行教官的意義

◎ 陳永昌

美國政府上週逮捕退役空軍少校布朗（Gerald Brown），指控他投奔敵對勢力，指導中國解放軍飛行員戰鬥機飛行訓練，涉嫌違反《武器出口管制法》。之前待在中國兩年多，布朗二月初返回美國後立刻被捕，證明美方司法部門鎖定監控已久。

身為美國空軍一路栽培精英戰鬥機飛行員，布朗服役廿四年期間指揮過核武運載投放系統敏感部隊，領導作戰任務並擔任先進隱形戰鬥機飛行教官，退役後轉任美軍國防承包商，協助訓練美軍模擬飛行。在中國重金誘惑下，美國檢方指控：「訓練中國飛行員與他誓言保護的美國人民作戰，等同背叛自己的國家」。逮捕行動懲一儆百：美國會動用所有手段保護軍事優勢，不惜一切代價追究任何危害美國國家安全的行為。

起訴書寫道，布朗清楚知道前往中國的任務是訓練戰鬥機飛行員；抵達中國後，他還告訴同謀：終於又有機會駕駛戰鬥機，再次訓練戰鬥機飛行員了！顯然除了高額金錢報酬之外，中國也利用其專業尊嚴與自我實現需求等人性深層弱點。而美方逮捕行動明白畫下紅線，向境外敵對勢力提供軍事訓練，等同對美國國家安全構成重大威脅，即便脫下軍服，仍有責任繼續保護美國，而其協助加速縮短對手學習曲線，就是損己益敵的叛國行為。

布朗案線索源頭來自美國海軍陸戰隊前戰鬥機教官杜根（Daniel Duggan）案，兩人都被同一位中國間諜吸收後，出賣自己國家。杜根先前往第三地白手套南非飛行學校，提供中國飛行員高難度航空母艦起降技術訓練，後來更定居北京長達六年時間。蓄意提前部署逃避法律追究，杜根早在二〇一六年在美國駐北京大使館放棄美國身分，以入籍澳洲公民作為保護傘；不過當他二〇二二年十月從中國返回澳洲後，當地警方還是應美方要求逮捕他，澳洲當局已同意引渡要求，目前正等候引渡遣返受審。

美國目前已實質認定中國為敵對陣營，必須嚴肅貫徹退役軍官忠誠義務，起訴行為代表美國政府正視軍事專業外流是重大國安問題，擺脫以往等閒看待商業行為或民間交流活動鴕鳥心態。未來無論布朗案或杜根案判例出爐，將對類似遊走灰色地帶反叛行為，劃下清楚法律界限。

（作者是台灣好德公益文化協會執行長）

