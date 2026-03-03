自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從美以攻伊 看川普時代的台灣安全方程式

2026/03/03 05:30

◎ 林正二

川普再次擔任美國總統後，在地緣政治上，一直以實際行動對抗中國，以維護美國與民主國家的利益。美國這次對伊朗的閃電攻擊，以及先前活捉委內瑞拉總統馬杜羅，還有巴拿馬運河排除中國勢力等，均顯現美中對抗愈趨激烈之際，美國弱化中國力量的強硬立場。

由於伊朗與委內瑞拉都是中國極為重要的盟友與石油供應國，美國切斷了中國的石油供應鏈、斬首其戰略盟友，對中國無異是嚴重打擊。再加上美國近年不斷加強在菲律賓基地的軍事力量，以及日本首相高市早苗在川普為「美日同盟」加持後，以有史以來最高票數贏得大選，彰顯了日本民眾強烈支持高市「台灣有事，日本有事」的清晰戰略，在在都清楚顯示川普對抗中國的全球戰略佈局，將以強大武力護衛台海和平，不讓中共越過雷池半步。

面對即將到來的三月底至四月初「川普會」，縱使美國需要中國大量購買黃豆、加強投資等或有求於中國，中國似乎有空間以台灣作為交換經貿利益的籌碼，但在護衛美國地緣政治政經與戰略利益上，川普已經以上述削弱中國的實際行動表明：在美國利益至上的情形下「台灣就是台灣」：一碼歸一碼，不可能犧牲台灣換取美中經貿利益。

就台灣地緣政治以及高科技與海運的重要性來說，如中國攻打台灣，全球GDP將立即下降十兆美元，面臨一九三〇年代經濟大蕭條，美國也會跟著衰弱，其經濟上的損失以及對美國國力的重大衝擊，遠比美國擬從中國獲取的經貿利益大得多。

由於台灣在印太地緣戰略、半導體高科技與全球海運上的重要性，加以台灣晶片是「美國再次偉大」的關鍵力量，美國為維護其經濟利益以及在印太地區的戰略利益，將會遵循伊朗、委內瑞拉的模式，不斷加強在印太地區的軍事力量，並提高美國對台軍售的質與量，以及強化台美軍事合作，以強大的武力護衛台海與印太地區的和平穩定。

有鑒於此，親中疑美的國民黨政治人物應該覺醒，在美國展現強大武力護衛其利益，以及中國經濟衰頹不振、外國廠商與台商不斷撤走之際，如果藍營還昧於國際情勢，違背民意、一味寄望中國、親中反美，阻擋一．二五兆軍事特別預算與台美經貿協定，勢必成為全民公敵，不僅危害台灣的國家安全，與美國為敵，也不利於藍營今年與二〇二八的大選。

（作者是退休駐美外交官員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書