自由廣場》從美以攻伊 看川普時代的台灣安全方程式

川普再次擔任美國總統後，在地緣政治上，一直以實際行動對抗中國，以維護美國與民主國家的利益。美國這次對伊朗的閃電攻擊，以及先前活捉委內瑞拉總統馬杜羅，還有巴拿馬運河排除中國勢力等，均顯現美中對抗愈趨激烈之際，美國弱化中國力量的強硬立場。

由於伊朗與委內瑞拉都是中國極為重要的盟友與石油供應國，美國切斷了中國的石油供應鏈、斬首其戰略盟友，對中國無異是嚴重打擊。再加上美國近年不斷加強在菲律賓基地的軍事力量，以及日本首相高市早苗在川普為「美日同盟」加持後，以有史以來最高票數贏得大選，彰顯了日本民眾強烈支持高市「台灣有事，日本有事」的清晰戰略，在在都清楚顯示川普對抗中國的全球戰略佈局，將以強大武力護衛台海和平，不讓中共越過雷池半步。

面對即將到來的三月底至四月初「川普會」，縱使美國需要中國大量購買黃豆、加強投資等或有求於中國，中國似乎有空間以台灣作為交換經貿利益的籌碼，但在護衛美國地緣政治政經與戰略利益上，川普已經以上述削弱中國的實際行動表明：在美國利益至上的情形下「台灣就是台灣」：一碼歸一碼，不可能犧牲台灣換取美中經貿利益。

就台灣地緣政治以及高科技與海運的重要性來說，如中國攻打台灣，全球GDP將立即下降十兆美元，面臨一九三〇年代經濟大蕭條，美國也會跟著衰弱，其經濟上的損失以及對美國國力的重大衝擊，遠比美國擬從中國獲取的經貿利益大得多。

由於台灣在印太地緣戰略、半導體高科技與全球海運上的重要性，加以台灣晶片是「美國再次偉大」的關鍵力量，美國為維護其經濟利益以及在印太地區的戰略利益，將會遵循伊朗、委內瑞拉的模式，不斷加強在印太地區的軍事力量，並提高美國對台軍售的質與量，以及強化台美軍事合作，以強大的武力護衛台海與印太地區的和平穩定。

有鑒於此，親中疑美的國民黨政治人物應該覺醒，在美國展現強大武力護衛其利益，以及中國經濟衰頹不振、外國廠商與台商不斷撤走之際，如果藍營還昧於國際情勢，違背民意、一味寄望中國、親中反美，阻擋一．二五兆軍事特別預算與台美經貿協定，勢必成為全民公敵，不僅危害台灣的國家安全，與美國為敵，也不利於藍營今年與二〇二八的大選。

（作者是退休駐美外交官員）

