自由廣場》斬首成為戰略語言 習近平野心灰飛煙滅

2026/03/03 05:30

◎ 林逸民

美以雙方如入無人之境，伊朗神權領袖哈米尼連同親人，以及伊朗國防部長、革命衛隊指揮官，一眾高層遭悉數殲滅，事前許多中國的喉舌還信誓旦旦「美國絕對不敢打伊朗」，現在全都成為最可笑的丑角。但是，心靈受創最大的，必然是中國獨裁者習近平，美國活捉馬杜羅、擊殺哈米尼，接連兩次殺雞儆猴，而習近平就是那隻猴子。

過去中國認為即使美國總體軍事力量、科技勝過中國，但是中國幻想能憑藉局部戰場的數量優勢，讓美軍雙拳難敵四手，而中國又假定美國人命太值錢，美軍承受不起損失，以及中國國土廣大，美國不可能派軍深入深陷泥淖，以此認為可與美國有軍事上抗衡的籌碼。

委內瑞拉的例子說明，獨裁者被捕，原本的部下就順從美國；伊朗的例子說明，中樞遭消滅，剩下的基層各自為戰不成氣候。中國想要以全軍、整個國家為砲灰來當籌碼的想定，徹底破產。

更讓習近平膽寒的是，過去中國喜愛吹噓自身的電戰科技已經能匹敵美國，實際上從未在實戰中與美軍對陣過，根本不知道美國科技到什麼程度，只憑自己幻想。隨著軍事科技支援委內瑞拉、伊朗，實戰的結果，中國科技在美軍面前毫無任何作用，美軍來去自如，捕捉、殲滅一國元首有如抓小雞。

美國兩次斬首攻擊，讓習近平美夢破碎，因為美國根本不需要與大量中國解放軍砲灰纏鬥，更不用派陸軍深入泥淖，當習近平試圖威脅印太安全，第一時間就直接把習近平連同所有解放軍高層轟上西天。

過去認為習近平可能「豪賭」，但兩場殺雞儆猴挑明：只要一開戰，習近平自身立即身亡，根本看不到賭贏或賭輸，這對妄想活到一百五十歲的獨裁者來說，就是最大的嚇阻。可以說，習近平的擴張野心已經灰飛煙滅，正如川普對恐怖份子哈瑪斯的喊話，要不自己放下武器解除武裝，要不由美國直接消滅解除武裝。

此次攻擊伊朗也可看到以色列再度擔任重要角色。在印太地區，美國也是與盟友攜手並進，包括日本正在全力加強軍備，防衛大臣小泉進次郎宣布計畫於離台灣僅一一〇公里的與那國島部署〇三式中程防空飛彈；包括美國於菲律賓部署泰豐飛彈；也包括台灣取得於俄烏戰爭中聲名大噪的海馬士。第一島鏈成為飛彈基地鎖鏈，緊緊封鎖任何輕舉妄動。

伊朗哈米尼的覆滅，讓習近平的侵略野心灰飛煙滅。台灣不需再整天憂讒畏譏，要有信心地主張並行動，走向國家正常化。想要捍衛和平，從來都只有備戰，才是唯一有用的辦法。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

