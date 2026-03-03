社論》又見中國式阿Q併吞招數

中國從稱謂對付台灣的最新一著，反映其併吞野心日熾，荒謬至極，值得關注。（路透資料照）

中國官媒「新華社」日前公布新一批禁用詞，涉及對台灣的宣傳用語五大部分，包括禁止稱台灣為國家，不得把台灣、香港、澳門與中國並列、如「中台」、「兩岸三地」，應使用「大陸與台灣」或「閩台」；連「福摩薩」因「有殖民色彩」，也在禁止之列。不只文字，地圖、圖表等亦一體適用。五大部分涵蓋社會生活、法律、民族宗教、領土主權及港澳台、國際關係。這是中國從稱謂對付台灣的最新一著，反映其併吞野心日熾，荒謬至極，值得關注。

雖非首次推出相關規定，中國二〇〇二年即曾發佈「關於正確使用涉台宣傳用語的意見」，這次顯然透過「新華社」，進一步收緊規範，且宣稱「不得並列」、「必須加引號」以及「嚴禁使用」等原則，五花八門，企圖強調的主要有幾端。

首先，對北京當局來說，台灣不是主權國家，只是中國一個地方當局。對台灣政府應改稱「台灣當局」或「台灣方面」，不使用中華民國，也一律不用中華民國紀年及旗、徽、歌。既屬地方政權，總統、副總統及五院院長等官職，一概禁絕。因而，嚴禁出現「中華民國總統」稱呼，即使加引號也不行；可稱「台灣當局領導人」、「台灣地區領導人」。台灣總統選舉以「台灣地區領導人選舉」稱之，簡稱「台灣大選」。按此規定，總統府是「台灣當局領導人辦公場所」，行政院為「台灣地區行政管理機構」，立法院稱「台灣地區立法機構」，各部會一律改稱「台灣某某事務主管部門」。特殊情況下不得不直接稱呼，如「中央銀行」，必須加引號，廣電媒體口播加上「所謂」一詞。

按中國式阿Q邏輯，台灣既非主權國家，冠有「國立」字樣的學校和機構，都須去掉「國立」「國民」兩字；「國立台灣大學」因而稱台灣大學；某某國中、國小一律改稱某某初中、小學。

國際場合攸關地位與名分，規定特別嚴格。自稱中國或中華人民共和國，不能自稱「大陸」或「中國大陸」；「大陸政府」也禁用。台灣矮化為「中國台灣」，少數場合可稱「中華台北」，但不得與其他國家並列。

至於日常用語，禁忌多如牛毛。「台語」不准用，只能說「台灣閩南語」；台灣歌星不能簡稱「台語」歌星，只准稱「台灣閩南語」歌星。關於台灣史，「荷治」、「日治」一概禁絕，以免美化殖民統治。稱少數民族或具體的族群如阿美人、泰雅人，不用「原住民」，官方正式文件仍稱「高山族」。至於政治語言，「九二共識」不能表述為「九二共識、一中各表」，此為台灣有人的片面說法。

中國發表各式各樣文件，這不是空前，也非絕後。遠的不說，前年五月曾大張旗鼓，公布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，文件共二十二條，針對從事台獨運動者及「頑固分子」訂定罪刑，最重可判處死刑，得缺席審判，且終身追責。同樣地，它也經常曲解或擴大解釋國際文件，聯大一九七一年第二七五八號決議確認中國在聯合國席次，但未提及台灣；中國近年卻宣稱其涵蓋台灣主權，引發美歐日各國異議。國際普遍觀點認定，決議並未涉及台灣屬於中國，也不影響台灣國際參與權利。

中國不惜花招盡出，宣示台灣已遭其併吞；二〇二三年八月且祭出「畫地圖併吞術」，招致國際訕笑及憤怒。按其資源部發布標準地圖，在中國疆域地圖中，把發生爭議的南海、印度、俄國部分土地盡納入自己版圖，引發各國抗議；連美國都看不下去，指這是北京「虛假的主張」，且透過立法，以「誠實地圖」回擊，聯邦政府禁用把台灣納入中國領土的不實地圖。

中國近年以「一中原則」欺壓台灣，還以諸多花招企圖炮製「虛假主張」，讓國際社會誤認台灣已遭其併吞。跨國企業、航空旅遊、服飾精品、國際組織、學術機構…標示台灣，常受中國脅迫，強加「中國一省」、「中國台灣」等字眼。以各種伎倆展現領土野心，矮化台灣，從心理上阿Q式征服台灣。但假的真不了，中國在國際間有「謊言帝國」、「造假王國」名號；上述諸多併吞伎倆引起公憤，圖謀自難以得逞。

對於「新華社」上週禁用詞，吾人除了警惕台灣語言主體性的重要，也可用以檢驗泛藍政客，每去中國，曲意迎合中國：中華民國不敢宣之於口，提「民國」猶遮遮掩掩，旗歌見收，自稱中國台灣，以大陸、內地相稱…種種自我矮化言行，令人不齒。

