自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》藍白的密室逃脫

2026/03/02 05:30

立法院長韓國瑜表態支持軍購案，並推動賴清德總統在「統問統答」的形式下至國會報告，開啟緩和藍綠緊張的一小步。（資料照）立法院長韓國瑜表態支持軍購案，並推動賴清德總統在「統問統答」的形式下至國會報告，開啟緩和藍綠緊張的一小步。（資料照）

持續兩年的政治困局最近似乎出現轉圜的曙光。國民黨在黨主席鄭麗文的帶領下，走上「反綠、疑美、仇日」之路，幾乎將台灣關入暗無天日的密室，幸而，藍營最具代表性的立法院長韓國瑜表態支持軍購案，並推動賴清德總統在「統問統答」的形式下至國會報告，開啟緩和藍綠緊張的一小步。此外，民眾黨創黨主席柯文哲也對軍購案一直卡在立法院表示不以為然。藍白態度的鬆動，似乎正在進行一場「密室逃脫」，是否可為政局一掃陰霾，帶來溫暖陽光，備受期待。

兩年來，藍白在國民黨黨團總召傅崐萁與民眾黨團總召﹙後來更身兼黨主席﹚的黃國昌聯手下，處理任何法案、預算只有一種標準，只要綠營所提就全面封殺，而能讓民進黨陷入執政窘境的就強行表決通過，國會成為藍白霸凌綠營的競技場。在這種零和對抗之下，過去兩年藍白對於攸關國計民生的總預算，前年大刪特刪，去年則完全拒絕付委審查。而藍白合力通過的法案莫不攸關自身的利益與意識型態，例如︰國會擴權法案、財劃法修正案、憲訴法修正、全盤否決大法官提名人選、停砍公教人員年金、阻擋救國團資產收歸國有；修法讓特定媒體復台，讓涉貪助理費民代得以脫罪。

尤要者，在大罷免倖存後，藍白政黨在立法院益發肆無忌憚，恣意妄為，完全不顧民眾福祉與國家安全。最近拒審總預算、國防特別預算，以及對台美貿易協議一面倒地看衰，藍白的狂妄無知似乎到了無以復加的地步。然而，台美關稅議題關乎台積電的全球佈局，與美國製造業回流，藍白的反對等於與美國作對，恐將惹來川普以更高關稅報復。再者，藍白反對軍購，無異對可能在二〇二七年具有犯台能力的解放軍發出邀請函，而台海一旦陷入戰火，全球經濟將遭逢比一九三〇年大蕭條更嚴重的災難。尤要者，藍白反對強化國防，一則違反川普要求盟友必須承擔自我防衛的經費，再則造成川普建構印太戰略對抗中國擴張的破口。等於向友台盟友發出台灣放棄自我防衛的錯誤訊號。

事實上，藍營除了反軍購更充斥疑美論。鄭麗文雖說美國是「恩人」，但中國是「親人」，但藍營的實際作為係全面向中國傾斜，必然引起美國的憂心。坦言之，以往藍營固然親中，卻不像最近如此明目張膽、卑躬屈膝，頻頻向習近平拋媚眼，醜態畢露。而以往的國民黨也標榜親美，對日本亦無特別的愛憎情緒，但現在國民黨卻跟著中共起舞，疑美仇日，這與台灣社會親近美、日本的社會氛圍背離，可能導致選舉的潰敗，因此當國民黨紅統派一意孤行時，黨內不滿的聲音日益升高，慘烈的路線之爭終於檯面化。

先是拒審軍購案立場生變。在美國會議員直指國民黨玩火，接著三十七位美國跨黨派國會議員致函韓國瑜等人，盼支持足以應對當前形勢並清晰展現台灣自衛意志的經費。美國智庫學者更呼籲川普政府研議取消親中藍白政客的簽證或綠卡。而黨主席鄭麗文猶夸夸其談鄭習會對藍營是「大加分」。黨內異議派終於按捺不住，開始公開反對意見，首先是韓國瑜與副院長江啟臣公開聲明，將軍購特別預算列最優先法案，並召開朝野協商同意十度被擋的軍購將於三月六日付委。韓國瑜更推動賴清德在統問統答的形式下赴立法院進行國情報告；並以在口鼻覆蓋濕紙將導致國民黨窒息，警示若持續阻擋軍購案，恐將使國民黨陷入四面楚歌的局面。韓並且暗諷傅崐萁不是聰明有智慧的領導者，無法趨吉避凶、化解危機。而有意進取二〇二八大位的台中市長盧秀燕，則直批疑美論的不當，並且宴請黨籍立委，指稱九千億軍購是美國的底線，並且稱美國願與她溝通，所以宣布即將訪美，「自動補位」，善盡國民責任。至於少壯派的徐巧芯也自擬約八千億元的軍購案，積極回應外界的質疑。但黨內紅統派依然負隅頑抗，不但堅持尋求鄭習會，且提出金額最少的三千五百億元軍購案，企圖敷衍了事。但紅統派的軍購方案把重要的指揮系統與扶植國內軍工產業的預算全部砍掉，企圖讓先進武器無用武之地，對習近平有所交代。這種兩面手法反映紅統派在國內多數民意與國際社會抗衡中國的主流趨勢下，依然不願放棄與中共的政治不倫戀。

韓國瑜等藍營要角的反撲，以及白營不再扮演聽傅崐萁之令行事的「傅隨組織」，不論動機為何，都是一種力圖在密室逃脫的自救行為，而國會趨於正常化，將使強化台灣防衛能力的軍購案通過變成可能，這才是避免戰爭的務實作法。或許藍白部分政客質疑八年為期的一．二五兆軍購特別條例以及國防預算提升到GDP的五％，是難以承擔的天文數字。然而台灣的經濟快速成長，人均GDP即將達到四萬美元，若還指望美國無條件協防台灣，卻不付出代價。這種不負責的作法，與民主陣營提高防衛能力對抗邪惡軸心擴張的趨勢背道而馳。而缺乏自衛能力卻期待敵人的仁慈，最終將招致戰爭的災禍，是人類歷史亙古不變的教訓，國民黨紅統派難道還不覺醒？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書