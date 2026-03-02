自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》健保不該「包山包海」 談醫療雙軌化的必要性

2026/03/02 05:30

◎ 盧俊瑋

媒體報導「全自費診所」家數在去年創新高，全台逾兩千五百家診所選擇脫離健保特約，占比破一成。此趨勢引發社會關注，甚至可能演變成政治壓力，促使立委質詢要求健保署「檢討」自費市場擴張，進而逼迫健保繼續走向「包山包海」的給付擴張。然而，身為第一線醫師，筆者必須直言：若不釐清醫療責任的界線，一味追求齊頭式的給付，最終將導致台灣醫療資源配置的崩潰。

國人須建立一個核心共識：非緊急、非重大的醫療項目，本質上應屬於國民對自己健康的責任。健保制度的初衷，應是作為全民健康的「安全網」，負責急重症處理、重大傷病救助與基礎醫療保障。當民眾的醫療需求已從「治病」提升到追求更高生活品質的「精準預防」或「健康管理」時，這類個人化的加值需求，理應由使用者自行負擔。

醫療服務並非可以被無限複製的標準化商品。醫師的核心價值在於長年累積的「臨床裁量權」，這些服務高度依賴醫師的經驗與判斷，而非制式的SOP。若因政治正確，強行將這些高門檻的項目納入健保，並以統一且低廉的給付標準（均一價）處理，不僅是抹滅醫師的裁量價值，更是摧毀該領域的發展。

更令人憂心的是，政治人物往往忽略了「執行力」的現實。如果只是口頭上將更多項目納入健保給付範圍，卻不好好改善醫護人員日益惡化的執業環境，這種「虛擬的福利」只會加速人才流失。沒有人執行的包山包海，最終受害的仍是病患。

面對超高齡社會與科技日新月異的挑戰，政府應勇敢引導民眾建立「健康資產管理」的概念。讓健保專注於救命重症與新藥給付，確保資源的精準投放；同時適度開放並規範自費市場，讓對品質有更高需求的群體，在資訊透明的前提下自主選擇。

唯有落實醫療雙軌化，承認臨床判斷的差異化價值，明確劃分公共安全網與個人健康責任的界線，台灣的醫療體系才能在永續經營與全民健康之間找到真正的平衡！

（作者為皮膚科助理教授）

