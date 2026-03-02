自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》（胡，怎麼說）國民黨變身「自殺炸彈客」，盧秀燕該出手拆彈了！

2026/03/02 05:30

◎ 胡文輝

現在的國民黨，在鄭麗文、傅崐萁路線下，越來越像一個政治「自殺炸彈客」。

國民黨及民眾黨利用立法院多數，鎖死攸關台灣生存的台美關稅協議、國防特別條例及預算、今年度總預算三大案，藉此綁架要脅台灣。其實，藍白拿這三大案當做勒索台灣的「炸彈」，更同時把三個大炸彈綁在自己身上，藍白兩個黨簡直像極了互相綑綁的一串「自殺炸彈客」！

三大案中全部或其中任何一個遭藍白否決，或被亂刪亂砍的面目全非，就是炸彈全部或局被引爆了，台灣固然將遭到重大損失，但是，藍白兩個「自殺炸彈黨」必將先把自己炸的粉身碎骨、屍骨無存，只留下歷史罪人臭名。

藍白六十二個立委，當你被鄭麗文、傅崐萁操控，投下反對三大案的票引爆政治自殺炸彈，炸毀自己、炸毀你們黨、也會把你宣稱所愛的台灣炸的遍體鱗傷，難道這就是你的終極目標？醒醒吧，尤其國民黨卅六席區域立委，你們也是台灣人民一票票選出來的，竟然忍心、狠心在立法院表決時殺害台灣產業、毀掉台灣安全？不要再當鄭、傅「全面倒向中共」投降路線的傀儡了！

立法院長韓國瑜算是較覺醒的人，經歷高雄經驗（當選市長又被罷免）、總統敗選洗禮，看出鄭傅鎖死三大案綁架台灣送中路線，注定是死路一條，不但不利國民黨今年底地方選舉，二〇二八年總統及立委大選更恐全敗，他向藍委喊話「要把蓋住口鼻的紙拿開，否則會逐步窒息」，形容鄭傅鎖死國防預算對國家的致命危害。

但鄭麗文、傅崐萁的反美舔共送中路線，背後有中共統戰頭目王滬寧撐腰，對韓國瑜言之諄諄只敷衍兩下，將國防特別條例付委而已，卻要另提將八年一．二五兆元國防特別預算亂刀亂砍的七零八落、國防破洞百出、放共軍長驅直入的藍版三千五百億國防特別預算，繼續禍害台灣，也讓韓國瑜碰一鼻子灰。

對上鄭傅背後的王滬寧，韓國瑜顯然不夠力，無法拆除自殺炸彈、救國民黨於淪亡。關鍵時刻，藍軍人氣王、台中市長盧秀燕該出手拆彈了，尤其迫在眉睫的台美關稅協議及軍購發價書到期，若遭藍白否決或橫生枝節刪改，台中地區最多的傳統產業面對美國報復性提高關稅，就非死不可，藍白委投反對票等同親自持刀殺死傳統產業，新武器採購被嚴重耽誤也將害慘台灣。若盧秀燕能拆不拆、能救不救、眼睜睜看著藍軍引爆自殺炸彈，二〇二八就提前出局吧！

盧秀燕至少可直接影響台中市六藍委，請他們挺三大案過關，拆除鄭傅把國民黨變身政治自殺炸彈客的引信。這比她訪美十、百次更有用。

（作者為資深媒體人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書