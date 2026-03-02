自由廣場》（胡，怎麼說）國民黨變身「自殺炸彈客」，盧秀燕該出手拆彈了！

◎ 胡文輝

現在的國民黨，在鄭麗文、傅崐萁路線下，越來越像一個政治「自殺炸彈客」。

國民黨及民眾黨利用立法院多數，鎖死攸關台灣生存的台美關稅協議、國防特別條例及預算、今年度總預算三大案，藉此綁架要脅台灣。其實，藍白拿這三大案當做勒索台灣的「炸彈」，更同時把三個大炸彈綁在自己身上，藍白兩個黨簡直像極了互相綑綁的一串「自殺炸彈客」！

三大案中全部或其中任何一個遭藍白否決，或被亂刪亂砍的面目全非，就是炸彈全部或局被引爆了，台灣固然將遭到重大損失，但是，藍白兩個「自殺炸彈黨」必將先把自己炸的粉身碎骨、屍骨無存，只留下歷史罪人臭名。

藍白六十二個立委，當你被鄭麗文、傅崐萁操控，投下反對三大案的票引爆政治自殺炸彈，炸毀自己、炸毀你們黨、也會把你宣稱所愛的台灣炸的遍體鱗傷，難道這就是你的終極目標？醒醒吧，尤其國民黨卅六席區域立委，你們也是台灣人民一票票選出來的，竟然忍心、狠心在立法院表決時殺害台灣產業、毀掉台灣安全？不要再當鄭、傅「全面倒向中共」投降路線的傀儡了！

立法院長韓國瑜算是較覺醒的人，經歷高雄經驗（當選市長又被罷免）、總統敗選洗禮，看出鄭傅鎖死三大案綁架台灣送中路線，注定是死路一條，不但不利國民黨今年底地方選舉，二〇二八年總統及立委大選更恐全敗，他向藍委喊話「要把蓋住口鼻的紙拿開，否則會逐步窒息」，形容鄭傅鎖死國防預算對國家的致命危害。

但鄭麗文、傅崐萁的反美舔共送中路線，背後有中共統戰頭目王滬寧撐腰，對韓國瑜言之諄諄只敷衍兩下，將國防特別條例付委而已，卻要另提將八年一．二五兆元國防特別預算亂刀亂砍的七零八落、國防破洞百出、放共軍長驅直入的藍版三千五百億國防特別預算，繼續禍害台灣，也讓韓國瑜碰一鼻子灰。

對上鄭傅背後的王滬寧，韓國瑜顯然不夠力，無法拆除自殺炸彈、救國民黨於淪亡。關鍵時刻，藍軍人氣王、台中市長盧秀燕該出手拆彈了，尤其迫在眉睫的台美關稅協議及軍購發價書到期，若遭藍白否決或橫生枝節刪改，台中地區最多的傳統產業面對美國報復性提高關稅，就非死不可，藍白委投反對票等同親自持刀殺死傳統產業，新武器採購被嚴重耽誤也將害慘台灣。若盧秀燕能拆不拆、能救不救、眼睜睜看著藍軍引爆自殺炸彈，二〇二八就提前出局吧！

盧秀燕至少可直接影響台中市六藍委，請他們挺三大案過關，拆除鄭傅把國民黨變身政治自殺炸彈客的引信。這比她訪美十、百次更有用。

（作者為資深媒體人）

