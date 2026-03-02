自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》「脫中入美」 台美貿易歷史結構性轉折

2026/03/02 05:30

◎ 池明

美國普查局（U.S. Census Bureau）甫公布的二〇二五年度貿易統計，無疑為全球供應鏈重組劃下了具歷史意義的轉折！除了數據波動，更是地緣政治與價值體系在經貿領域的徹底「校準」。數據顯示，去年美國自中進口的總額呈斷崖式崩跌達一三〇四億美元，跌幅為廿年之最；對照之下，台灣對美出口在AI浪潮下強勢攀升八五二億美元，年增率來到驚人的七十三．三％。此消彼漲的劇烈落差，具體宣告台美經貿「脫中入美」已是結構性轉型的定局！

台灣出口的爆發，核心動力來自全球人工智慧浪潮。過去一年，美國科技巨頭對AI伺服器、高效能運算及半導體的需求呈跳躍式成長。相關產業涉及高度國安與資料隱私，美國供應鏈正全面移除「中共元素」。在此背景下，台灣憑藉完整的ICT產業鏈與「乾淨網路」的信任基礎，成功接手了原屬於中國的高價值訂單。長期以來，部分聲音擔憂台灣離開中國市場會崩潰，但數據證明一切，台灣對美出口從前年的一一六二億激增至二〇一四億美元，不僅彌補對中貿易的波動，更提升了出口產品的附加價值。「民主供應鏈」並非口號，而是穩扎穩打的「信任紅利」。

然而，AI浪潮推升出口數字創新高之時，亦不能忽視產業間「K型發展」的隱憂。八五二美元紅利目前多集中於科技巨頭與半導體廊帶，龐大的傳產業、中小企業仍面臨全球轉型壓力。

台美經貿升溫之際，政府宜思考「AI落地傳產」提攜策略，協助傳統強項進行數位轉型，提升其進入美歐綠色供應鏈的競爭力。讓高科技的「矽盾」溢注到傳產骨幹，讓第一線勞工對經貿紅利「更有感」，台灣社會韌性將更趨穩固。

全球貿易洗牌揭露了當前國際叢林中，信任是最珍貴的戰略貨幣。台灣不僅要站穩「全球AI動力室」的歷史性關鍵樞紐，更應藉此契機提攜產業升級，「信任紅利」昇華為台灣最堅實的國防韌性。在全球民主供應鏈中，台灣正試圖從「被需要的夥伴」晉升為「不可或缺的基石」，在變局中立於不敗之地。

（作者為教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書