自由廣場》「脫中入美」 台美貿易歷史結構性轉折

◎ 池明

美國普查局（U.S. Census Bureau）甫公布的二〇二五年度貿易統計，無疑為全球供應鏈重組劃下了具歷史意義的轉折！除了數據波動，更是地緣政治與價值體系在經貿領域的徹底「校準」。數據顯示，去年美國自中進口的總額呈斷崖式崩跌達一三〇四億美元，跌幅為廿年之最；對照之下，台灣對美出口在AI浪潮下強勢攀升八五二億美元，年增率來到驚人的七十三．三％。此消彼漲的劇烈落差，具體宣告台美經貿「脫中入美」已是結構性轉型的定局！

台灣出口的爆發，核心動力來自全球人工智慧浪潮。過去一年，美國科技巨頭對AI伺服器、高效能運算及半導體的需求呈跳躍式成長。相關產業涉及高度國安與資料隱私，美國供應鏈正全面移除「中共元素」。在此背景下，台灣憑藉完整的ICT產業鏈與「乾淨網路」的信任基礎，成功接手了原屬於中國的高價值訂單。長期以來，部分聲音擔憂台灣離開中國市場會崩潰，但數據證明一切，台灣對美出口從前年的一一六二億激增至二〇一四億美元，不僅彌補對中貿易的波動，更提升了出口產品的附加價值。「民主供應鏈」並非口號，而是穩扎穩打的「信任紅利」。

請繼續往下閱讀...

然而，AI浪潮推升出口數字創新高之時，亦不能忽視產業間「K型發展」的隱憂。八五二美元紅利目前多集中於科技巨頭與半導體廊帶，龐大的傳產業、中小企業仍面臨全球轉型壓力。

台美經貿升溫之際，政府宜思考「AI落地傳產」提攜策略，協助傳統強項進行數位轉型，提升其進入美歐綠色供應鏈的競爭力。讓高科技的「矽盾」溢注到傳產骨幹，讓第一線勞工對經貿紅利「更有感」，台灣社會韌性將更趨穩固。

全球貿易洗牌揭露了當前國際叢林中，信任是最珍貴的戰略貨幣。台灣不僅要站穩「全球AI動力室」的歷史性關鍵樞紐，更應藉此契機提攜產業升級，「信任紅利」昇華為台灣最堅實的國防韌性。在全球民主供應鏈中，台灣正試圖從「被需要的夥伴」晉升為「不可或缺的基石」，在變局中立於不敗之地。

（作者為教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法