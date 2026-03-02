自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》從德黑蘭到北京／川習會前 中共的3大警訊！

2026/03/02 05:30

◎ 王宏仁

以色列與美國聯手對伊朗發動一波名為「史詩怒火」的軍事打擊，規模遠超越去年六月針對地下核設施的攻擊行動，並精準擊斃伊朗最高領袖哈米尼。這次並非美國的倉促動武，而是在歷經三輪美伊談判、明確提出條件卻未獲實質回應後的決斷。這場衝突，表面上是中東局勢升溫，實際上卻對即將在四月登場的川習峰會投下三個警訊！

第一個警訊，是對談判策略的誤判。三輪談判中，美國的立場很清楚：伊朗不得擁有核武、不得繼續支持中東激進組織、飛彈計畫必須受到限制。然而，伊朗卻選擇拖延與模糊回應，企圖以時間換取空間，誤判華府的耐心。結果，川普選擇用軍事行動終結「虛以委蛇」的策略。這對北京而言，是極為直接的提醒：在與當前美國政府交手時，幻想透過拖延、口頭承諾或模糊表述來換取戰略利益，是一種危險的策略。

第二個警訊，來自對全球戰略通道的誤用。美伊緊張升高之際，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）赴日內瓦談判期間，德黑蘭卻一度關閉荷姆茲海峽並進行實彈演習。此舉被華府視為以能源命脈為籌碼，試圖以石油供應威脅對抗美國壓力。對美而言，這已非區域爭端，而是直接觸及全球經濟與國家利益的紅線。若將此對照台海，北京若試圖以「內海論」封鎖台灣海峽、頻繁軍演甚至實質封控，其效果與伊朗無異，就是對美國及全球供應鏈的挑釁！荷姆茲海峽之於能源，台灣海峽之於半導體與航運，同樣是國際體系的動脈，美國不會袖手旁觀。

第三個警訊，則關乎意識形態與長期敵意的累積。川普直言，伊朗四十七年來都在持續鼓動反美、傷害美國人民。這種歷史記憶，構成華府對德黑蘭的不信任基礎。北京或許尚未如伊朗般公開以國家力量全面鼓動反美，但「境外勢力」的敘事、對美國的高度戒心與指控，正在逐步塑造類似的對抗氛圍。

因此，當外界聚焦在四月川習會是否觸及台灣議題時，反而應該問問北京是否意識到，若在大國競爭中一再誤判美國決心、誤用戰略槓桿、累積敵意敘事，最終面臨的可能不是談判失利，而是體制性的動盪與政權風險。伊朗的處境，未必是中國的未來，但若忽視這三個警訊，中國政權受到的反噬有可能勝過於此。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

