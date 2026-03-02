自由廣場》哈米尼之死 或成中東步入穩定的起點

◎ 康駿銘

隨著日內瓦核談判未如理想的收場，以美聯軍空襲德黑蘭，伊朗官方證實最高領袖哈米尼死亡。民眾自發上街慶祝的畫面，川普履行年初承諾，伊朗人迎來了等候近半世紀的解放，長期以極端神權之名，壓迫人民的統治體制將隨時瓦解。

實際上，對哈米尼政權感到不滿的，並不只有年輕世代、城市中產、女性群體與海外僑民，還包括中東其他國家。多年以來，從荷姆茲海峽的航運安全，到飛彈與無人機技術的擴散，再到對周邊國家的滲透與代理人戰爭，伊朗極端神權體制的外溢效應，是中東地緣政治風險的源頭。因此，多個海灣國家在這次以美軍事行動中，選擇保持沉默，甚至低調配合。

接下來的關鍵，是伊朗權力真空將如何被填補。未與神權體系綁定、能與國際社會溝通，同時具備法統與不少伊朗人民認授的巴勒維王朝，普遍被視為最適合的過渡角色。一旦伊朗不再以「反以色列、反西方」作為政權正當性的核心，哈瑪斯、真主黨、胡塞武裝等勢力將失去重要後盾，整個中東安全結構亦將鬆動。事實上，在半世紀前，伊朗與以色列曾長期友好，今日的對立，很大程度源於極端神權意識形態的介入，而非不可調和的國家利益衝突。若伊朗政權逐步走向穩定，動盪了大半世紀的「中東火藥庫」，終於有望解除引信。

面對伊朗變局，最該擔憂的是中國。中國長期仰賴被制裁國家作為折扣能源來源，其中伊朗與委內瑞拉尤為關鍵。一旦伊朗被解除制裁，重返國際市場，就無需透過灰色管道向中出售廉價石油，意味著中國過去依靠低成本能源所支撐的發展紅利將告段落，能源成本上升，勢必轉化為物價與生活成本的全面上漲，對已然千瘡百孔的中國經濟而言，無疑是雪上加霜。

從委內瑞拉到伊朗，美國的兩次精準行動大大削弱了中國的戰略彈性，彷如現代版的ABCD包圍網，藉由能源與資源結構、經濟的圍堵，迫使對手重新計算自身能否承擔戰爭代價。儘管如此，北京對台的野心並未消退，當軍事奪取的成本愈高，網路戰、認知戰與政治滲透，反而可能變本加厲，不能掉以輕心。

（作者為台灣基進國際部專員）

