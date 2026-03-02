自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》實力才是真保單 德黑蘭烽火的台海啟示

2026/03/02 05:30

◎ 馨娜

二月廿八日，正當台灣社會紀念二二八事件、反思威權教訓之際，中東爆發了震撼的軍事行動。美國與以色列聯手發動名為「史詩怒火」（Operation Epic Fury）的先發制人打擊，雙航母與逾五十架戰機直搗德黑蘭，目標直指伊朗最高領袖哈米尼及核武設施。這場跨國聯合行動對遠在印太防線的台灣，投射出深刻的戰略啟示。

一、以實力鎖住和平：德黑蘭烽火的預警

此次美以果斷出兵，導火線在於伊朗拒絕承諾「永不擁有核武」，並在日內瓦談判中展現其擴張野心。這與中共在台海、南海不斷以軍事騷擾試探民主底線的行徑如出一轍。德黑蘭烽火證明了威權國家的本質：談判往往僅是其整軍經武的緩兵之計。對台灣而言，唯有具備堅實的自主軍力與國際盟友的堅實聯防，才能真正遏制威權野心。

二、從資源排擠到實力展示：反擊疑美論

美軍在中東大規模集結，引發外界憂慮華府是否會因此疏於印太佈局。然而，此次美以行動恰恰傳遞了清晰訊號：美國具備在多個戰區同時發動決定性打擊的戰略縱深，這不僅是對中共最直接的嚇阻，更是對「疑美論」最有力的反駁。台灣應藉此深化第一島鏈的戰略韌性，確保自己成為民主陣營中關鍵的一環。

三、警惕認知作戰滲透：構築資訊免疫防火牆

美以攻擊行動後，伊朗隨即對以色列及美軍中東基地發動報復—而這場混沌，恰為中共認知作戰提供掩護空間，「美國棄台」、「中東火藥庫將引發世界大戰」等論述將趁機滲透台灣社會。台灣須建立更強韌的資訊免疫機制，識別並抵禦每一波藉外部衝突而來的數位滲透。

四、拒絕旁觀：鍛造台灣安身立命之道

亂局之中，台灣更須展現沉穩的戰略定力。台美經貿協議、聯合軍演與防衛工業合作，正是風暴中最堅實的保障。我們不應僅是衝突的旁觀者，更應主動鞏固台灣在民主供應鏈中的不可替代地位，使台灣安全利益與全球穩定深度綁定。

德黑蘭的烽火警示世人：對獨裁者的退讓只會換來更沉重的代價。而二二八也早已教會我們，威權的傷痛最深處是沉默與妥協。台灣沒有退路可言，唯有讓民主的代價清晰可見，讓侵略的成本高不可攀，才是這座島嶼的安身立命之道。

（作者從事國外業務）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書