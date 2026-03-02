自由廣場》實力才是真保單 德黑蘭烽火的台海啟示

◎ 馨娜

二月廿八日，正當台灣社會紀念二二八事件、反思威權教訓之際，中東爆發了震撼的軍事行動。美國與以色列聯手發動名為「史詩怒火」（Operation Epic Fury）的先發制人打擊，雙航母與逾五十架戰機直搗德黑蘭，目標直指伊朗最高領袖哈米尼及核武設施。這場跨國聯合行動對遠在印太防線的台灣，投射出深刻的戰略啟示。

一、以實力鎖住和平：德黑蘭烽火的預警

此次美以果斷出兵，導火線在於伊朗拒絕承諾「永不擁有核武」，並在日內瓦談判中展現其擴張野心。這與中共在台海、南海不斷以軍事騷擾試探民主底線的行徑如出一轍。德黑蘭烽火證明了威權國家的本質：談判往往僅是其整軍經武的緩兵之計。對台灣而言，唯有具備堅實的自主軍力與國際盟友的堅實聯防，才能真正遏制威權野心。

二、從資源排擠到實力展示：反擊疑美論

美軍在中東大規模集結，引發外界憂慮華府是否會因此疏於印太佈局。然而，此次美以行動恰恰傳遞了清晰訊號：美國具備在多個戰區同時發動決定性打擊的戰略縱深，這不僅是對中共最直接的嚇阻，更是對「疑美論」最有力的反駁。台灣應藉此深化第一島鏈的戰略韌性，確保自己成為民主陣營中關鍵的一環。

三、警惕認知作戰滲透：構築資訊免疫防火牆

美以攻擊行動後，伊朗隨即對以色列及美軍中東基地發動報復—而這場混沌，恰為中共認知作戰提供掩護空間，「美國棄台」、「中東火藥庫將引發世界大戰」等論述將趁機滲透台灣社會。台灣須建立更強韌的資訊免疫機制，識別並抵禦每一波藉外部衝突而來的數位滲透。

四、拒絕旁觀：鍛造台灣安身立命之道

亂局之中，台灣更須展現沉穩的戰略定力。台美經貿協議、聯合軍演與防衛工業合作，正是風暴中最堅實的保障。我們不應僅是衝突的旁觀者，更應主動鞏固台灣在民主供應鏈中的不可替代地位，使台灣安全利益與全球穩定深度綁定。

德黑蘭的烽火警示世人：對獨裁者的退讓只會換來更沉重的代價。而二二八也早已教會我們，威權的傷痛最深處是沉默與妥協。台灣沒有退路可言，唯有讓民主的代價清晰可見，讓侵略的成本高不可攀，才是這座島嶼的安身立命之道。

（作者從事國外業務）

