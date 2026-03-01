自由電子報
自由廣場》228消失的茶行 悼台灣「茶虎」王添灯

2026/03/01 05:30

◎ 池宗憲

二二八事件熄滅許多台灣實業菁英的光芒，其中最令人扼腕的是文山茶行的經營者——王添灯。

世人多銘記他作為《人民導報》社長與政治受難者的風骨，卻略及他曾是打敗日本資本壟斷、將台茶行銷至華北甚至全世界的「茶虎」。

王添灯一生，是台灣茶產業從「殖民供應鏈」轉向「自主品牌化」的一次壯烈實踐。 文山茶行由王添灯與其兄王水柳經營，在八十年前便展現超前的格局！當時，台灣茶長年受制於日本財閥壟斷與剝削性專賣制度。王添灯主張利潤應回歸茶農與自由市場，他不僅是在做生意，更在爭取台灣人的經濟命脈；勇於走出產地，在華北設立行銷據點，這種「產銷合一」與「掌握供應鏈」的策略，正是今日台灣茶邁向國際市場時值得參照的典範法則。

對王氏兄弟而言，品牌不只是獲利工具，更是台灣主體性的宣示。若非那場政治悲劇切斷了台茶由本土菁英主導的轉型之路，台灣或許早建立具備全球影響力的精品茶體系！

站在歷史的斷點上，現代台灣茶品牌若要對王添灯的悲情進行「反轉」，關鍵在於繼承那份跨足市場的膽識。王添灯在八十年前就明白，茶葉不能只守著產地名稱。今日的台茶，必須針對歐美或日本等不同市場的飲茶習慣，進行精準的「文化轉譯」…如此才是對文山茶行的文化傳承，更是讓台灣茶以「文化載體」的身分，重新掌握與世界溝通的話語權。

如是主體性的視野，是對歷史最好的致敬：王添灯當年起草「卅二條處理大綱」向陳儀要求高度自治與行政透明反遭逮被殺，是台灣菁英階層的重大損失，然而，歷史的遺憾可以轉化為進化的養分。當代台灣茶品牌若能具備這種「台灣主體性」的視野，致力於品牌的深耕與文化的輸出，這便是對王添灯最深刻的紀念。

（作者為國際侍茶師學院創辦人）

