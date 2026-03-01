自由廣場》到底是誰被「貼加官」？

◎ 施文儀

​軍購特別條例引發各界關注，立法院長韓國瑜日前舉清朝以浸濕薄紙貼面、隔絕呼吸的酷刑「貼加官」為例，提醒黨團要思考趨吉避凶、化解危機。隨著條例即將付委，看似黨團可能將口鼻上的紙拿開一張了，但這場政治酷刑中，真正的受刑者到底是誰？

​韓國瑜的譬喻語鋒隱晦，但在這齣政治劇中，中國國民黨及其黨團的角色，顯然是那個端著盤子、手拿濕紙的劊子手。問題在於，那層層堆疊、讓人窒息的濕紙，究竟是貼在誰的臉上？

​如果韓國瑜暗指的是國民黨自身，那確實是「語重心長」。他或許察覺到國民黨整體的「血氧濃度」已低至臨界點，才發出沉痛呼籲。然而，令人費解的是，國民黨若已處於缺氧狀態，為何全黨上下卻毫無窒息感？難道全黨陷入集體瘋狂，唯獨韓院長一人清醒，在察覺整黨即將窒息暴斃前，試圖拉回最後一絲生機？

​但若從更大的格局來看，韓國瑜所暗指那即將「驗無傷」致死的對象，應該是台灣的國家安全、國防韌性，甚至是全體人民。

​事實上，大多數人民對於「政治缺氧」並不敏感。唯有股民會對傅崐萁強推《晶片國安法》感到不安；唯有對美貿易業者會對關稅協議卡關感到焦慮；唯有憂心台海安全者，才會對軍購特條受阻感到強烈窒息感。大多數人往往要在昏迷前一刻才驚覺呼救，但那時通常為時已晚。若韓院長的預警是針對人民，那確實展現了罕見的遠見。

​最令人不寒而慄的結論是：國民黨從不認為他們自摀口鼻，那麼國民黨及其黨團扮演的角色不是在自殺，而是預謀一場集體的「政治謀殺」。當該黨黨主席鄭麗文宣稱見完習近平後，對二〇二六大選能大加分時，這意味著劊子手的力道還會更強大、濕紙會貼得更厚，而國家與人民的死狀，也將更為慘烈。

​「貼加官」這門酷刑最殘忍之處，在於被害者表面完好無損，內裡卻早已氣絕。台灣正處於這種窒息的邊緣，韓院長手中這支牙籤，是想戳出個洞來自救？還是真正想救台灣？還是暗示黨團可慢慢撕去一張紙拖延死期？

（作者為退休公務員）

