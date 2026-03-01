自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》到底是誰被「貼加官」？

2026/03/01 05:30

◎ 施文儀

​軍購特別條例引發各界關注，立法院長韓國瑜日前舉清朝以浸濕薄紙貼面、隔絕呼吸的酷刑「貼加官」為例，提醒黨團要思考趨吉避凶、化解危機。隨著條例即將付委，看似黨團可能將口鼻上的紙拿開一張了，但這場政治酷刑中，真正的受刑者到底是誰？

​韓國瑜的譬喻語鋒隱晦，但在這齣政治劇中，中國國民黨及其黨團的角色，顯然是那個端著盤子、手拿濕紙的劊子手。問題在於，那層層堆疊、讓人窒息的濕紙，究竟是貼在誰的臉上？

​如果韓國瑜暗指的是國民黨自身，那確實是「語重心長」。他或許察覺到國民黨整體的「血氧濃度」已低至臨界點，才發出沉痛呼籲。然而，令人費解的是，國民黨若已處於缺氧狀態，為何全黨上下卻毫無窒息感？難道全黨陷入集體瘋狂，唯獨韓院長一人清醒，在察覺整黨即將窒息暴斃前，試圖拉回最後一絲生機？

​但若從更大的格局來看，韓國瑜所暗指那即將「驗無傷」致死的對象，應該是台灣的國家安全、國防韌性，甚至是全體人民。

​事實上，大多數人民對於「政治缺氧」並不敏感。唯有股民會對傅崐萁強推《晶片國安法》感到不安；唯有對美貿易業者會對關稅協議卡關感到焦慮；唯有憂心台海安全者，才會對軍購特條受阻感到強烈窒息感。大多數人往往要在昏迷前一刻才驚覺呼救，但那時通常為時已晚。若韓院長的預警是針對人民，那確實展現了罕見的遠見。

​最令人不寒而慄的結論是：國民黨從不認為他們自摀口鼻，那麼國民黨及其黨團扮演的角色不是在自殺，而是預謀一場集體的「政治謀殺」。當該黨黨主席鄭麗文宣稱見完習近平後，對二〇二六大選能大加分時，這意味著劊子手的力道還會更強大、濕紙會貼得更厚，而國家與人民的死狀，也將更為慘烈。

​「貼加官」這門酷刑最殘忍之處，在於被害者表面完好無損，內裡卻早已氣絕。台灣正處於這種窒息的邊緣，韓院長手中這支牙籤，是想戳出個洞來自救？還是真正想救台灣？還是暗示黨團可慢慢撕去一張紙拖延死期？

（作者為退休公務員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書