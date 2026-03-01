自由廣場》中共施壓劉世芳 「跨境威嚇」常態化？

◎ 葉昱呈

親中港媒大公文匯報以聳動標題指控我國內政部長劉世芳「雙標」，影射其外甥在中國投資獲利並提供政治獻金；國台辦隨即附和，揚言「依法依規查處」。這一波操作係承接民眾黨中配立委李貞秀事件，意在威嚇主張「中國人不能當立委」的論述，同時警告劉世芳及其他公職人員。

公開資訊顯示，劉世芳外甥二〇二三年始任榮炭科技副總經理，二〇二四年升任總經理；政治獻金發生於二〇一九年立委選舉。時間相隔四年、脈絡相當清晰。若在事實明確下，仍把「先捐款、後任職」扭曲為「任職後回饋」，已非觀點差異，而是刻意顛倒時間順序，營造道德瑕疵，本質是假訊息；即便事實可查仍為之，已明顯逾越合理評論界線，更凸顯中共認知作戰的慣用手法。

更須警惕的是，從中共公布劉世芳為「台獨頑固分子」、限制入境與合作，到將壓力延伸至親屬與企業，政治立場已被制度化為經濟風險工具。當政治標籤影響企業營運與家庭生計，就不再是單純輿論攻防，而是連坐式威嚇。

所謂「依法依規查處」，在法治國家須以具體違法事證為前提，並符合比例原則與正當程序。若因政治立場不同就啟動調查，則法律僅能稱為威權工具的代名詞。因此，台灣不應僅以個案視之，而應以制度回應制度：強化赴中經商政治風險揭露，建立公職人員家屬遭施壓的法律支援框架，並在國際場合揭示中共政治化經濟操作模式。當運作邏輯被公開、被理解，其威嚇力自然下降。

此事件真正的焦點，在於台灣社會是否容許跨境政治威嚇常態化。沉默將被解讀為默許；若公職因顧忌親屬事業而自我節制言論，寒蟬效應便會內化為治理現實。力挺劉世芳，不只是支持部長，也是明確表態台灣不接受政治標籤作為經濟處罰。若界線動搖，今日是個案，明日可能是任何公職人員、企業與家庭。守住界線，方能守住民主法治與國格尊嚴。

（作者為公務員）

