自由廣場》台美ART有保障 儘速通過大利多

◎ 楊明憲

最近在美國最高法院判決川普政府實施對等關稅違法之後，正值台美對等貿易協定（ART）即將送入立法院審議之際，是否將影響ART失效？或須重啟談判？是高度關注的焦點。重點是即使原有對等關稅違法，取而代之的是依貿易法第一二二條對全球普遍課徵十五％關稅，我國還是無法避免關稅風暴的衝擊，且在半年後還充滿著不確定性。

反觀台美對等貿易協定是雙方經由談判結果，具有穩定性的雙邊制度安排，而非第一二二條款的單邊過渡措施。更重要的是，台美對等貿易協定爭取到二〇七二項輸美產品豁免關稅，涵蓋七十六％農工產品，包括四十二％金額的農產品總及卅六％金額工業產品，使得我國實際輸美產品的平均關稅調降至十二．三三％，這是屬於二三二條款最惠國待遇（MFN）的部分，不受此次美國最高法院判的影響。更進一步來看，還有七十二項農產品為台灣保障豁免，以及廿七項農產品為專屬豁免，代表台灣農產品不受第一二二條加徵關稅的影響（台灣保障豁免），或在特定關稅調整中僅有台灣產品可被排除適用（專屬豁免）。因此，在比較之後，台美對等貿易協定的關稅部分都比之前的對等關稅或目前的全球普遍課徵十五％關稅為佳，可確保我國的相對競爭優勢和最佳待遇。談判團隊能夠避免對等關稅法源爭議，而讓台美對等貿易協定可長可久，是難得之處。

至於美國農產品進口台灣，我國已力守包括稻米等廿七項重要農產品維持現狀，而選擇一些自給率偏低或市場需求大的農產品部分調降關稅或開放進口，但仍堅持在食品安全的國際規範與科學證據上來把關，已經是美國對我國長期施壓的最好談判結果。如果沒有台美對等貿易協定，我國恐仍然要不斷面臨稻米、豬肉和牛肉等市場開放的要求，至少稻米等廿七項重要農產品短期內不會有進一步開放壓力。

談判成果得之不易，若不是藉著川普掀起關稅風暴的時機，我們也不會有機會在十個月內就達成台美貿易協定。雙方互守談判結果的承諾，是鞏固雙方關係和未來合作發展的重要誠信基礎，而台美貿易協定的結果也可以作為擴大與其他國家洽談貿易協定的範例。因此，我國應把握難得的談判成果，建議儘速由立法院審議通過，未來並由立法院加強監督協定執行及後續影響，以維持我國的相對競爭優勢與最佳待遇。

（作者為逢甲大學國際經營與貿易系教授）

