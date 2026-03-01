自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》賈永婕為何甦醒？鄭麗文為何昏去？

2026/03/01 05:30

◎ 張經偉

奇幻經典《魔戒》裡，熔毀魔戒的任務是交託給哈比族。比起人類、精靈、矮人…哈比人不求富貴、不爭功名、卻很有冒險精神。人氣動漫《葬送的芙莉蓮》延續設定，身為打敗魔王的勇者團隊大魔法使，芙莉蓮最喜歡的卻是「變出花田的魔法」這種「沒什麼用」的魔法。最純粹的冒險精神不正是如此？我就是想知道我可以走到哪裡，而不是因為我這趟征途走下去，能換得財富、權力、名氣等等「有用」的東西。

「賈永婕現象」如何而來？或許比起《世紀血案》的拍攝爭議，更關鍵的是日前「蜘蛛人攀爬台北一〇一」這場冒險，讓身為一〇一董座的賈永婕，心中一併變出了花田。畢竟「賈永婕現象」出現的同時，也勿忘黃國昌、鄭麗文之流：他們也曾經嘶聲細數台灣血淚史，如今？顯然「補課台灣史」之外，更需懷抱「冒險初心」以防某些人追求「有用的東西」，因而導致二二八事件再現。

冒險之旅，不必然險峻如攀爬一〇一，田坂廣志《運氣是可以鍛鍊的》一書指出：即便是一間尋常的公園，亦可入內找回赤子之心。關鍵不在地點，而在旅程「得失心」的有無。哈勒（Heinrich Harrer）可是納粹黨員，但他一路攀上青藏高原、會見達賴喇嘛之後，反而成了為藏人發聲的國際先驅。反過來說，胡錦濤曾在一九八〇年代末期出任西藏中共黨委書記，之後他卻為了二〇〇八年的北京奧運，鐵腕鎮壓藏人。同一座高原，懷抱的是冒險心或求官心，後續一切也就泥雲之別。

孔子曰：「不義而富且貴，於我如浮雲。」賈永婕甦醒了，或因一場登上最高層的冒險；鄭麗文昏落去，許是轉而沉溺於浮雲了吧！

（作者為清大歷史碩士、中學歷史教師）

