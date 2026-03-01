自由廣場》落實轉型正義／政治檔案清查 應有課責機制

◎ 連克

近日國安局對外表示全面解密戒嚴時期政治檔案，細究其成果，即是將二〇〇〇年政黨輪替後的八次檔案清查成果八萬九六二五件，再加上本次依據《政治檔案條例》，由機關「自主清查」、移轉給國發會檔案管理局的五萬一一三三件，共計十四萬七五八件檔案。

早在二〇〇二年《檔案法》施行、二〇一九年《政治檔案條例》施行以前，這些檔案便已存在，隨著檔案管理制度的落實，《檔案法施行細則》第十二條規定：「各機關對於本法施行前未屆滿保存年限之檔案，應辦理回溯編目建檔。前項檔案屬永久保存者，應於本法施行後五年內完成；屬定期保存者，應於本法施行後七年完成。」但《檔案法》針對各機關檔案的建檔年限規定，如未完成回溯並沒有訂定罰則，且在實際執行上，檔案局也難針對檔案保存機關的狀況給予外部監督，明明檔案都在機關庫房，但在過去八次的清查中，為何每次都會有新的檔案「出土」？就算是特別法《政治檔案條例》施行至今也邁入第七年了，依據《檔案法》及其施行細則，也理應完成全部永久保存、定期保存檔案的回溯編目！

國安局願意「自主清查」是件好事，但如果檔案管理的主管機關（檔案局）缺乏公權力，那就只能被動接受移轉，易言之，這些檔案的清查、移轉都是由檔案保存機關主導，缺乏外部的監督機制；其他像是國防部的沒收財物檔案，至今仍未清查和移轉！檔案局對於機關檔案的目錄回溯尚無法掌握實際狀況，透過各機關的「自主清查」，當然無法確定究竟有多少政治檔案。

作為政府機關的檔案局尚且如此，試問負責歸還和賠償受難者財產的「財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」，還能有公權力來處理嗎？請問國防部能夠回答在戒嚴時期沒收了多少人民的財產嗎？沒有課責的政治檔案清查，要何時才能還給受難者家屬真相與公道？為落實轉型正義，我期許政府應賦予主管機關及相關單位足夠的公權力，建立有課責的政治檔案清查機制。

（作者為政大台史所博士候選人、台灣北社社員）

