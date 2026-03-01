自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》落實轉型正義／政治檔案清查 應有課責機制

2026/03/01 05:30

◎ 連克

近日國安局對外表示全面解密戒嚴時期政治檔案，細究其成果，即是將二〇〇〇年政黨輪替後的八次檔案清查成果八萬九六二五件，再加上本次依據《政治檔案條例》，由機關「自主清查」、移轉給國發會檔案管理局的五萬一一三三件，共計十四萬七五八件檔案。

早在二〇〇二年《檔案法》施行、二〇一九年《政治檔案條例》施行以前，這些檔案便已存在，隨著檔案管理制度的落實，《檔案法施行細則》第十二條規定：「各機關對於本法施行前未屆滿保存年限之檔案，應辦理回溯編目建檔。前項檔案屬永久保存者，應於本法施行後五年內完成；屬定期保存者，應於本法施行後七年完成。」但《檔案法》針對各機關檔案的建檔年限規定，如未完成回溯並沒有訂定罰則，且在實際執行上，檔案局也難針對檔案保存機關的狀況給予外部監督，明明檔案都在機關庫房，但在過去八次的清查中，為何每次都會有新的檔案「出土」？就算是特別法《政治檔案條例》施行至今也邁入第七年了，依據《檔案法》及其施行細則，也理應完成全部永久保存、定期保存檔案的回溯編目！

國安局願意「自主清查」是件好事，但如果檔案管理的主管機關（檔案局）缺乏公權力，那就只能被動接受移轉，易言之，這些檔案的清查、移轉都是由檔案保存機關主導，缺乏外部的監督機制；其他像是國防部的沒收財物檔案，至今仍未清查和移轉！檔案局對於機關檔案的目錄回溯尚無法掌握實際狀況，透過各機關的「自主清查」，當然無法確定究竟有多少政治檔案。

作為政府機關的檔案局尚且如此，試問負責歸還和賠償受難者財產的「財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」，還能有公權力來處理嗎？請問國防部能夠回答在戒嚴時期沒收了多少人民的財產嗎？沒有課責的政治檔案清查，要何時才能還給受難者家屬真相與公道？為落實轉型正義，我期許政府應賦予主管機關及相關單位足夠的公權力，建立有課責的政治檔案清查機制。

（作者為政大台史所博士候選人、台灣北社社員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書