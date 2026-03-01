自由共和國》章建中／台灣完封韓國 - 台韓競技，從台積電效應談起(下)

這場台韓科技競賽，只要台灣隊發揮正常的打擊和防守，韓國隊大勢已去。擁有台積電這張王牌投手的台灣隊，理應能在決勝局三振韓國隊。（路透檔案照）

章建中／前美國高通公司工程技術副總裁

三、台積電的管理團隊：

事實證明，現在的團隊他們無疑是全世界最有經驗的晶圓代工團隊，特別是在技術上的管理和對主要客戶之間的信任度（就是主要客戶可以很放心的把他們的商業機密分享給台積電團隊，並且相信他們的商業機密不會被洩漏給主要的競爭對手）。這也是晶圓代工必須恪守遵循的基本守則。但我認為這還不夠，一個世界級和領頭羊的公司他的CEO必須具備非常好的英文溝通能力，至少像張忠謀一樣能夠在世界的舞台上把台積電的角色說清楚，這對台灣的科技和政治地位有非常重要的提升作用。

所以台積電的下一任CEO人選對台積電未來的領先地位非常重要。過去我對台積電的接班計劃（succession plan）一直比較存疑，像張忠謀過去讓蔡力行接班不成，後來自己回鍋，然後因為自己年紀太大設立雙CEO，這些我都不贊成，其實我是「皮皮挫」（台語諧音）。

最近，我對台積電能夠破格重用中國背景的張曉強，長遠來說，我的觀點是還是比較正面的。三星管理團隊過去最為人詬病的一點就是高級主管只能是韓國人，這種玻璃天花板 （glass ceiling）應該是三星企業文化的一個致命傷。過去筆者認識很多人在三星內部攀升到一個程度後另謀高就的，我的觀察是：他們應該是撞到或看到這個天花板，只能無奈離開跳槽到其他的科技公司，先前我的部門也來過很多這樣背景的俄國、中國和其他地方菁英。

四、市場的需要和三星的負隅頑抗

自由市場是一把雙刃劍，基本上也具備反壟斷的功能，所以台積電的主流客戶不可坐視台積電長期在先進製程的價格壟斷，讓「只此一家」的定價權永遠掌握在台積電手裡，而且他們需要穩固的多家貨源（secured multiple sourcing ）來保證自己商機不斷（譬如台海危機，台灣大地震，停電或缺水，大罷工都會造成斷供）。

另外，競爭對手特別是三星也不會坐以待斃，最近三星晶圓廠玩的兩手策略，就是不惜一切代價以壓低價格（甚至使用三星記憶體晶片的豐厚盈利補貼晶圓廠虧損搶單，企圖彎道超車台積電），先斬後奏的過度承諾（overpromise）先進製程給主要客戶，企圖從和台積電的競爭中垂死掙扎殺出一條血路，筆者認為這是當一個企業面臨生死抉擇的時候，最後也只能無奈使出這種看似低劣的陰招了。

不過，當牛皮吹破太多次，從十奈米、七奈米、五奈米對客戶的過度承諾，最後因為良率過低，產能跟不上，迫使客戶最後不得不轉單台積電，三星半晶圓製造早就被人看破手腳，三奈米和二奈米主流大客戶應該大家都心知肚明，心照不宣，台積電永遠是他們「貪便宜不成」後回歸的替代方案（backup solution），我個人覺得三星這種賭上幾十年建立起來的信譽來勉強招徠客戶絕對不是一個科技公司該有的行徑，因此，我認為他們大勢已去，現在只是在做最後的負隅頑抗。

五、台韓競技場的決勝局

現在我們來到台韓科技大戰的決勝局，也就是預表台灣完封韓國最關鍵的第九局。筆者認為在AI掛帥的全新科技領域，未來所有最前沿的科技產品都和半導體的先進製程掛勾，不論是下一代AI手機、AI VR／AR 眼鏡（或頭盔）、AI電腦、AI電動車和無人自動駕駛、無人機、人型機器人和未來的元宇宙相關科技…等。因為任何科技公司的新產品和新科技商業化之前，都需要先發展原型機（prototype）迭代，長時間研發和測試，這是鋼需。而這些都需要新設計的晶片迭代更新配合，台積電是不可或缺的重要夥伴，可以說沒有台積電的加入，這些本來最前沿的產品和科技將被競爭對手追上淪為落後！

所以，這場台韓科技競賽，只要台灣隊發揮正常的打擊和防守，韓國隊大勢已去。擁有台積電這張王牌投手的台灣隊，理應能在決勝局三振韓國隊，幫助台灣科技產業在新全球化二．〇版框架全球重新分工的時代，攻城掠地搶佔關鍵地位，讓台灣的高科技業成為更強大的護國神山！

（完）

