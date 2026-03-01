自由電子報
自由共和國》劉佩真／全球半導體邁向兆美元產值前夕的新賽局 台灣為關鍵角色

2026/03/01 05:30

二〇二六年半導體業的表現仍可期待，主要是台積電憑藉二奈米技術的順利量產與進入爬坡期。圖為台積電位於竹科寶山的2奈米廠正趕工生產。 （資料照）二〇二六年半導體業的表現仍可期待，主要是台積電憑藉二奈米技術的順利量產與進入爬坡期。圖為台積電位於竹科寶山的2奈米廠正趕工生產。 （資料照）

劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA院士

二〇二六年全球半導體產業正從過去兩年的爆發性復甦過渡到穩健擴張的新階段，在 AI 算力需求持續竄高、地緣政治重塑供應鏈格局、技術節點邁向二奈米以下的多重驅動下，全球與台灣的半導體產業將依舊維持成長動能，不過同時也面臨結構性的挑戰與競爭態勢的位移。而二〇二六年是台灣半導體產業從技術領先邁向全球管理領先的關鍵節點，即雖然AI賦予豐沛的景氣動能，但面對中國設計業的威脅、全球產能去中心化的趨勢，台灣業者必須更深度地佈局先進封裝與新架構研發，才能在劇變的競爭中立於不敗之地。

首先在全球半導體業景氣脈動方面，根據研調機構 IDC 與 WSTS 的最新數據，二〇二六年全球半導體市場規模預計將突破九千億美元，朝向一兆美元產值的里程碑邁進，支撐這股成長的核心動力依舊是高效能運算與 AI 基礎設施的擴張。隨著雲端服務供應商如Google、Amazon及Microsoft 持續投入自研晶片，二〇二六年資料處理領域的營收佔比首度突破百分之五十，傳統的車用與消費性電子市場雖然復甦較慢，但受惠於邊緣運算規格的升級，整體景氣呈現一枝獨秀帶動全面齊揚的態勢。

甚至隨著大型語言模型進化至AGI邊緣，算力的需求曲線已呈現指數級跳躍，這使得二〇二六年成為所謂的超級循環年，不同於傳統循環會因為需求飽和而進入冷卻期，AI 對算力的渴望卻因為應用端（如人形機器人、自動化科研）的全面爆發而持續自我強化，形成一種產能即上限，有產能即有營收的特殊景氣高度。

在競爭態勢上，全球半導體的產能版圖正走向區域化與多元化，也就是隨著美、中、日、歐各國補貼政策落地，加上美國晶片關稅實施在即，晶圓代工廠的海外產能將在二〇二六年陸續進入量產。其它最顯著的結構性變化在於中國 IC 設計產業的崛起，受惠於國產替代政策與本土市場支撐，中國在亞太區 IC 設計的市佔率預計將攀升至百分之四十五，並在成熟製程領域維持超過九成的高產能利用率。

不過，台灣半導體依舊展現強韌與技術紅利，也就是我國作為全球半導體心臟，二〇二六年半導體業的表現仍可期待，主要是台積電憑藉二奈米技術的順利量產與進入爬坡期，同時CoWoS先進封裝產能的翻倍擴充，預計將在全球晶圓代工市場奪下超過百分之七十三的佔有率，穩坐龍頭寶座。甚至二〇二六年台灣半導體整體產值預估將突破七兆元大關，年增率達百分之十以上，除了晶圓製造外，台灣的封測龍頭如日月光、京元電也因承接全球 AI 晶片的外溢訂單，展現出強大的供應鏈韌性，顯然製造與封裝雙領先的優勢，讓台灣在二〇二六年的 AI 浪潮中成為不可或缺的全球樞紐。

儘管前景看好，台灣半導體業在二〇二六年也仍有挑戰需值得留意，首先是人才的國際化壓，隨著台廠紛紛赴美、德、日擴廠，在地管理人才與工程技術人員的全球調度變得更加困難，已成為國際客戶評估長期訂單的重要參考指標。其次是區域競爭與技術斷層風險，分別是中國在 IC 設計端的強勢追趕，已對台灣中低階設計公司造成價格擠壓。最後是地緣政治帶來的通膨與成本壓力，畢竟二〇二六年全球供應鏈重組已從效率導向轉向安全導向，這意謂製造與物流成本的永久性上升，加上各國關稅政策的不確定性，台灣半導體業必須在維持獲利與協助客戶降低斷鏈風險之間取得平衡。

整體而言，在二〇二六年的時空背景下，半導體新賽局已徹底脫離過往四年一輪的典型景氣循環節奏，過去半導體業的盛衰主要由消費性電子產品（如手機、筆電）的庫存消長所驅動，但二〇二六年展現的是一種由算力定義權力的非典型擴張，顯示是一場集結地緣政治、能源轉型 AI 門票的生存戰，其競爭的複雜度與動態性，遠超以往任何時期。也就是說二〇二六年的半導體新賽局是一場全要素的競爭，它不僅考驗企業的技術迭代速度，更考驗其在複雜地緣政治下的韌性，以及在能源轉型潮中的應變能力，代表不再是單純的訂單多寡問題，而是一場重新定義全球科技秩序的馬拉松。

