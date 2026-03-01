自由電子報
自由共和國》蔡明芳／比反對或贊成「台美對等貿易協定」更重要的事

2026/03/01 05:30

在歷經十個月的談判後，我國與美國簽訂「台美對等貿易協定」（Agreement on Reciprocal Trade, ART）。（資料照，行政院提供）在歷經十個月的談判後，我國與美國簽訂「台美對等貿易協定」（Agreement on Reciprocal Trade, ART）。（資料照，行政院提供）

蔡明芳／淡江大學經濟學系專任教授

二〇二五年四月川普以國家安全為由，引用國際緊急經濟權力法（IEEPA）對世界各國加徵對等關稅，這對享有低關稅障礙的各國廠商而言，利潤實受到巨大的衝擊。台灣所面對的關稅為「卅二％＋MFN」（平均關稅卅五．七八％），遠高於其他競爭對手國，這也使得我國輸美產業面臨極大的壓力，慶幸的是，在歷經十個月的談判後，我國與美國簽訂「台美對等貿易協定」（Agreement on Reciprocal Trade, ART）將對等關稅稅率降為「十五％且不疊加」與部分產品豁免關稅，平均關稅調降至十二．三三％，這對台灣的出口產業而言是相對正面的談判結果，因此，許多工商團體也主動呼籲國會可以盡速審查通過，以維護廠商的國際競爭力。

雖然美國最高法院美國聯邦最高法院在二月廿日以六比三的票數，否決美國總統川普引用IEEPA作為「對等關稅」法源依據的正當性，但是，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在二月廿三日也表示，儘管最高法院裁決推翻總統川普的多項關稅措施，美國與歐盟、日本及其他夥伴的貿易協議依然有效，台美ART也在美國貿易代表署（USTR）所公布的貿易協定中。儘管美國政府立即引用美國一九七四年貿易法一二二條款對各國加徵關稅，但美國與各國簽訂的協議仍會面臨其國會的監督。對台灣而言，我們所面對的是美國行政部門，故我國仍應謹慎看待已經公布的台美貿易協定。

面對台美對等貿易協定受到多數產業肯定的情況下，國會的主要政黨紛紛提出對美市場開放所涉及的食品安全、本國農業或勞動就業等議題來做為質疑貿易協定的依據。但是，這些因市場開放而產生的疑問是否合理可進一步討論。

樂見ECFA與RCEP的支持者已意識到「市場開放」對國內廠商的衝擊

首先，市場開放並非「台美對等貿易協定」獨有，包含台灣與中國洽簽的ECFA、中國與東協國家為主的RECP貿易協定與日本為首的CPTPP均會面對市場開放的議題，然而，過去許多政黨領導人或學者在倡議上述的貿易協定時，都僅談我國進入他國市場的關稅降低，而忽略我國也須履行對外國開放市場的義務，自由貿易協定的倡議者直到對等貿易協定簽署後，才意識到市場開放對國內產業的影響，這也使得他們過去以「天下有白吃的午餐」的邏輯說服社會大眾的話術，不攻自破。

以RCEP為例，許多倡議者常以台灣沒有加入RECP，會讓台灣許多傳統產業會喪失東南亞市場或無法與中國競爭，來批評我國的外貿政策。試想，若台灣與東協國家自由貿易協定，則台灣亦需要面臨對東協國家農牧產品開放市場的問題。雖然東南亞國家的產品品質不會優於台灣，但其價格遠比台灣低許多，即使台灣沒有加入RCEP，我國的白蝦、蚵、茶葉等農產品均已面對東南亞國家的低價競爭，低價競爭的問題並不會因簽署貿易協定而減緩或消失，因此，當各政黨在質疑台美對等貿易協定的談判時，應先檢討自己過去的對外貿易政策思考是否有欠周詳之處。

簽訂台美貿易協定就是為了降低市場開放的衝擊

其次，正因為與中國或其他開發程度較我國低的國家簽訂貿易協定時，會產生國會政黨目前對市場開放的憂慮，因此，在過去馬前總統與中國簽訂貿易協定時，即有許多學者呼籲馬政府應該優先與先進國家簽貿易協定，而非與中國。這是因為，第一，消費者願付價格︰高所得國家的願付價格較高且法律制度健全，因此，我國產品銷售到高所得國家的利潤較高，且智慧財產權較完善，較不易發生產業被掏空的問題；第二，產品差異性︰許多高所得國家的氣候與地理位置與我國差異較大，產品差異化也較大，因此，當我國對高所得國家開放市場時，對本土廠商產生的價格競爭衝擊會遠小於較低所得的國家。換言之，國會主要政黨在思考台美對等貿易協定對國內的市場衝擊時，應先思考其過去所倡議的ECFA與RCEP對我國產業的衝擊是否更大，若是，則對以市場開放為由來反對台美貿易協定就與其支持RCEP的思考不一致；若否，則理由為何，國會議員亦應提出具體的論述，才有說服力。不要忘了，台灣與中國的ECFA早已成為中國對台進行「經濟脅迫」的工具，農漁產業就是主要的受害者。

降低開放市場的衝擊是國會議員贊成與反對外的第三選項

再者，雖然國內將「台美對等貿易協定」焦點放在國會同意或不同意的選擇上，但是，國會的監督其實有第三條路，就是仔細檢討受市場開放影響的產業與從業勞工，要求行政院對受影響產業給予有效的輔導與協助。必須承認的是，在我國與美國已完成貿易協定的簽署後，多數產業與公協會均給予非常正面的肯定，若國會不同意，貿易協定未通過對另一群產業的衝擊可能遠大於開放市場而受衝擊的產業，因此，在兩害相權取其輕下，要求行政部門全力支持受影響程度較小的產業減緩衝擊，才是國會該盡責的工作。

最後，對國家而言，「台美對等貿易協定」不是只有行政院的事，這關乎全國各行業老闆、股東與勞工的利益，因此，立法委員不應將自己選項限縮在支持或反對，最重要的是與行政院一起了解並減緩產業與就業的衝擊，因此，朝野政黨的不分區立委應拿出自己的專業，區域立委也需了解在地產業與勞工的真正影響，才可將「台美對等貿易協定」的效益最大化，為人民創造更多的福利。

