星期專論》終於，台灣的安全迎來好消息 日本提升了台灣的戰略地位

◎謝蘭尼（Brahma Chellaney）

日本首相高市早苗去年曾以眾議員身分率團訪台，並在總統府會見賴清德總統。（資料照，總統府提供）

長久以來，中國共產黨始終秉持擴張主義路線，藐視國際法的存在。在中國國家主席習近平統治下，中共政權變得更加專制、更具脅迫性，而且動輒訴諸懲罰手段。

做為併吞台灣戰略的一環，北京當局一直試圖透過利誘他國與台北斷交，抹除這個民主島國的國際人格。中國逐一攘奪台灣的邦交國，如今僅剩十二個國家（多數為小型開發中國家）與梵蒂岡，仍承認台灣為主權國家。台灣的官方外交空間大幅萎縮。

中國對日施壓 反助高市早苗大勝

然而，即使北京在外交上屢有斬獲，過度擴張的結果卻是反噬自身。這一點，在中國與日本的關係上尤為明顯；過去廿年來，由於中國步步進逼，硬是將日本從一個謹慎的合作夥伴，推向戰略上的制衡力量。

更近期的發展是，中國對日本發動的全方位施壓，本意是為了削弱首相高市早苗的地位，卻反倒助她一臂之力，在二月八日的眾議院選舉中贏得壓倒性勝利。日本選民顯然已經對北京的脅迫感到厭倦。這次選舉讓高市在國會取得絕對多數優勢，不僅賦予她政治權威，更讓她掌握戰略空間，得以強化日本對抗中國的政策方略。

因此，日本的這場選舉為台灣帶來久違的佳音：這是真正的好消息。

日走向戰略清晰 對台未來至關重要

對台北而言，高市的勝選不僅僅是鄰近民主國家的又一次選舉結果。這是台灣安全環境的一個戰略轉捩點。數十年來，日本首次果斷地從戰略模糊走向戰略清晰，這項轉變對台灣的未來至關重要。

第一個也是影響最深遠的改變，在於政治層面。高市比以往任何一位日本政府領袖都更明確地表示，中國若攻擊台灣，將構成日本自身的「存亡危機事態」。根據日本二〇一五年通過的安全保障相關法案，「存亡危機事態」絕非虛張聲勢；它為自衛隊提供法律依據，使其能夠在盟友遇襲且危及日本存立的情況下，行使集體自衛權。

就實務層面而言，這意味著日本在政治與法律上都已做好準備，一旦台灣遭到攻擊，將與美國並肩作戰。

對台灣來說，日本的表態降低了最危險的不確定性——不是中國是否會採取行動，而是其他國家是否會做出回應。

這或許也解釋了北京為何如此氣急敗壞。在最近舉行的慕尼黑安全會議（MSC）上，中國外交部長王毅痛批高市的「台灣有事」發言，是「直接挑戰中國的國家主權」。

第二個轉變則在於軍事層面。日本的西南群島（琉球群島）從九州一路延伸到距離台灣僅約一一〇公里的與那國島，正迅速成為一道堅不可摧的防禦弧線。日本正沿著這條島鏈部署飛彈陣地、防空系統、電子戰部隊及監偵網絡，使其從象徵性的「絆索」（tripwire），轉變為具備實質嚇阻力的反擊屏障。這將大幅提高中國企圖封鎖台灣，或跨越台灣海峽投射兵力的難度與複雜性。

日本的地理位置使其成為台灣安全的核心。反過來說，台灣做為日本列島的地理延伸，同樣支撐著日本的安全。在高市的領導下，此一地緣現實終於被轉化為具體的作戰戰略。

第三，高市在國會取得的絕對多數優勢，大幅提升了修改憲法的可能性。數十年來，日本憲法第九條一直限制著日本做為正常安全維護者的能力。

憑藉在眾議院超過三分之二的多數席位，高市如今擁有足夠的影響力，可以將自衛隊的地位合法化，並擴大其行動自由度，同時她也正加速將國防開支調升至國內生產毛額（GDP）的二％。

一個更強大的日本，意味著一個更安全的台灣。確實，一個在法律上解除束縛的日本，將成為對抗中國擴張主義更可靠的嚇阻力量——這是北京在任何涉及台灣的戰略規劃中，都必須納入考量的因素。

更強大的日本 意味著更安全的台灣

現在，日本似乎已準備好從被動回應中國的軍事壓力，轉變為主動讓中國付出實質代價。這一點在西南群島最為明顯，東京正在該區建立拒止介入的能力，擾亂中國的軍事計畫，並確保任何具脅迫性的海上侵擾，或製造既成事實的領土奪取行為，都將遭到反擊。

第四，同樣重要的是，東京已展現堅定立場，即使必須付出某些代價，也不會屈服於中國的經濟脅迫。

北京試圖透過限制水產進口與中國遊客赴日、加強關鍵材料的出口管制，以及擴大日本西南群島周邊的軍事壓力，來影響日本的選舉。然而，這些手段適得其反。日本選民將這種壓力視為霸凌，並以選票強化高市的執政授權做為回應。

日本的選舉結果向台灣發出一項強而有力的訊息：中國的經濟籌碼並非無堅不摧，只要民主社會下定決心，便能予以反擊。

綜上所述，這些發展為台灣提供了長期以來積極爭取、卻難得真正擁有的有利條件：來自其最重要鄰國的戰略清晰。

台北將可從中獲得具體可見的利益。台灣可能突然爆發的衝突，如今已被明確地與日本自身的安全連結在一起。隨著東京集中整合其情報機構，雙方的情報分享可望進一步深化。透過潛在的《台日經濟夥伴協定》，雙邊的經貿聯繫可望擴大，使台灣更穩固地融入可信賴的供應鏈之中。而日本放寬防衛裝備出口限制，也為雙方低調卻具實質意義的產業合作開啟了大門。

這並不表示台灣已經無需面對其他挑戰。北京仍將持續施加外交、經濟與軍事壓力。日本的修憲之路在參議院與全國公投中，也可能面臨重重阻礙。歸根究柢，台灣自身的韌性，仍是決定其未來的關鍵因素。

然而，地緣政治鮮少存在完美的絕對安全；它講究的是相對優勢。相較於一年前，台灣的戰略地位已經更為穩固。台灣現在擁有一個更有意願、更有能力，而且在政治上獲得更多授權來協助其防衛的日本。同時，美國也已經批准創紀錄的一一一億美元對台軍售案，以強化台灣抵禦中國脅迫的嚇阻力。

在一個壞消息已經成為常態的地區，光是這一點就代表了極具意義的轉變。

對台灣而言，日本的選舉結果提醒我們，亞洲的權力平衡並非一成不變，當民主國家在政治意志支持下團結一致時，依然能夠重塑戰略版圖。

（作者謝蘭尼為新德里智庫「政策研究中心」戰略研究教授，擁有得獎作品《水：亞洲的新戰場》等九本著作。國際新聞中心陳泓達譯）

