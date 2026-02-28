自由廣場》從海角到女監 唱出無力者之聲

◎ 陳俊光

國片「陽光女子合唱團」狂賣六億多，繼「海角七號」後再創票房高峰。兩者除了都是音樂電影，還有其他的共同點。

兩片的主要角色都經現實挫折，但並未放棄掙扎、盡力實現人生。「海角」聚焦被外來者輕賤（你們就是沒人才）的南部鄉親，努力贏得尊重的過程；「陽光」人物更被汙名、身受嚴厲的管制懲戒羞辱，終因自身的奮鬥與周圍的善意得到救贖。

「海角七號」上映時，正逢極端親中者掌握政權與話語權、台灣價值被貶低、台灣的聲音不被聽見。該片為台灣人發聲並受到歡迎，卻也因此被文化霸權掌控者否定。但又因為它帶領人們再認識家鄉的美好，台灣特色不再被視為低俗，也讓「陽光」有更豐富的語言音樂呈現。

然而心靈總是會對某些他者投射負面感受。一旦有生命被暴力剝奪，人們除了哀悼死者，往往也會藉攻擊罪犯來處理自身的恐懼憤怒。

事實上，每個人都會犯錯、都曾被不公平的責難、都希望自己能被寬恕。如果有藝文作品能呈現罪行的不得已、受刑人求取救贖的努力，觀眾也會因同理而感動、甚至覺得自己的委屈也被抒發，因此電影能大賣。

只要不因恐懼憤怒而拒絕了解，我們將會發現：這些人不是壞胚子，而是曾經犯錯的人。所以面對已經發生的悲劇，該做的不是再剝奪更多生命，而是讓活著的人有機會贖罪～韓國原版「美麗的聲音」更專注探討了這議題。

無論是語言文化被貶低的台灣鄉親、或是監所中的男女受刑人，都是百年前台灣文化協會所欲號召的「無力者」、也是「臺灣是臺灣人的臺灣」的一份子…就是弱勢者，都有權利唱出自己的聲音、也有義務活著為台灣貢獻心力。（作者為醫師）

