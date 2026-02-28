自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從海角到女監 唱出無力者之聲

2026/02/28 05:30

◎ 陳俊光

國片「陽光女子合唱團」狂賣六億多，繼「海角七號」後再創票房高峰。兩者除了都是音樂電影，還有其他的共同點。

兩片的主要角色都經現實挫折，但並未放棄掙扎、盡力實現人生。「海角」聚焦被外來者輕賤（你們就是沒人才）的南部鄉親，努力贏得尊重的過程；「陽光」人物更被汙名、身受嚴厲的管制懲戒羞辱，終因自身的奮鬥與周圍的善意得到救贖。

「海角七號」上映時，正逢極端親中者掌握政權與話語權、台灣價值被貶低、台灣的聲音不被聽見。該片為台灣人發聲並受到歡迎，卻也因此被文化霸權掌控者否定。但又因為它帶領人們再認識家鄉的美好，台灣特色不再被視為低俗，也讓「陽光」有更豐富的語言音樂呈現。

然而心靈總是會對某些他者投射負面感受。一旦有生命被暴力剝奪，人們除了哀悼死者，往往也會藉攻擊罪犯來處理自身的恐懼憤怒。

事實上，每個人都會犯錯、都曾被不公平的責難、都希望自己能被寬恕。如果有藝文作品能呈現罪行的不得已、受刑人求取救贖的努力，觀眾也會因同理而感動、甚至覺得自己的委屈也被抒發，因此電影能大賣。

只要不因恐懼憤怒而拒絕了解，我們將會發現：這些人不是壞胚子，而是曾經犯錯的人。所以面對已經發生的悲劇，該做的不是再剝奪更多生命，而是讓活著的人有機會贖罪～韓國原版「美麗的聲音」更專注探討了這議題。

無論是語言文化被貶低的台灣鄉親、或是監所中的男女受刑人，都是百年前台灣文化協會所欲號召的「無力者」、也是「臺灣是臺灣人的臺灣」的一份子…就是弱勢者，都有權利唱出自己的聲音、也有義務活著為台灣貢獻心力。（作者為醫師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書