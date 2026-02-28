自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》國安不是口號 別用「晶片」之名干預市場

2026/02/28 05:30

◎ 小肯

中國國民黨近日在立院高喊要推動「晶片國安法」，聲稱要防止半導體技術外流、守護台灣安全。然而，問題從來不在於「晶片重不重要」，而在於中國國民黨究竟是否真的在乎國家安全，還是假借國安之名，行政治操作與市場干預之實？

真正的國家安全，從來不是選擇性操作的口號，台灣面對的安全威脅，包含中國的政治滲透、資訊戰、經貿依賴風險，以及公職人員與政黨對外往來的透明與忠誠問題等。然而，這些真正攸關主權與制度安全的議題，中國國民黨從來不是輕描淡寫，就是刻意回避，反倒對民間企業的經營決策展現前所未見的「國安焦慮」，這樣的對比，實在荒謬。

半導體產業確實是台灣現在的產業命脈，但國安治理的核心，應是制度、專業與行政能力，而非立院跳下來審查企業的海外投資與技術布局。若以「晶片國安」之名，要求民間企業在全球設廠或技術輸出時須經國會同意，那不是真正的保護國安，而是國會假借國安之名，實質干預市場運作。這樣的作法不僅破壞企業的經營自主，也讓產業決策暴露在政治攻防之中。一旦國會成為產業布局的裁判，台灣最珍貴的制度優勢，可預期性、專業治理與國際信任反而首當其衝。這不是守護產業，而是在用政治搞亂市場。

更諷刺的是，國民黨一方面對中國經貿與政治風險長期態度曖昧，另一方面卻高舉「晶片國安」大旗，對民間企業祭出最嚴厲的限制。若國安真是最高價值，為何不先面對政黨與公職人員的國安風險？為何不強化對中國滲透的制度防線？選擇性地只對企業強硬，卻對政治現實視而不見，難免讓人質疑其誠意。

國安不是什麼都能套用的萬靈丹，更不是政治操作的遮羞布！真正的晶片國安，應建立在專業治理、清楚分工與民主制度的自制之上，而不是讓立法院扮演企業的「第二董事會」。如果連什麼是真正的國家安全都說不清楚，只會高喊口號、干預市場，那這樣的「晶片國安法」，恐怕是在削弱台灣！

（作者為社工師）

