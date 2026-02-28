自由廣場》全民補課／重新正視「228事件」的歷史意義！

◎ 盧俊義

一九八七年二月廿八日是「二二八事件」四十週年的日子，當時嘉義有群社會人士發起運動，呼籲將「二二八事件」訂定為「國殤日」，同時呼籲全民禁食、禁語一天。有幾位市民聚集在嘉義市火車站前低頭默哀並獻花，以紀念四十年前在那裡被槍斃的畫家陳澄波、醫生潘木枝、牙醫師盧鈵欽及市參議員柯麟等人…當時軍方甚至讓這些被槍斃者曝屍，不准家屬收屍。（這種殘酷手段也發生在高雄岡山長老教會蕭朝金牧師身上）。

但這些嘉義市民才剛開始，就被警察派員用警棍痛打一番，還將他們移送法辦。他們收到法院傳票，開庭時，他們問說為什麼分局長可以坐著？檢察官洪月樵辯稱說：他是證人。還罵這些人說：在法庭不准用台語。但當時他們用台語面對審理的法官都很勇敢地說：「都已經有很多人無辜死了，我們又沒做什麼，就算被判刑入獄，也甘願。」結果，他們獲判「不起訴」。

後來，陳永興、李敏勇等人聯合發起「二二八公義和平運動」，在一九八九年二月廿八日那天分別在嘉義市和基隆市兩地舉行紀念遊行活動，藉著一九八八年十二月卅一日由長老教會林宗正牧師，帶領幾位「城鄉宣教運動」研習會的原住民成員，將嘉義市火車站前的吳鳳銅像拆毀，希望能將該銅像之基座改建為「二二八紀念碑」。後來張博雅市長撥出八掌溪邊彌陀寺旁一塊公有地作建造全國第一座「二二八紀念碑」之用。也從那時開始，吳鳳神話故事全面消失，二二八紀念碑也在往後幾年陸續在幾個縣市建造出來。

可惜的是原本推動「國殤日」和禁食一天的運動，卻變成了今天「和平日」休假，大家似乎都忘記了這日子的重要性，甚有年輕一代誤以為這日子是在紀念林義雄先生家庭的事件…不懂歷史往事，沒有禁食、禁語，還遊玩喜樂，大吃大喝。連執政的民進黨也忘記這個日子的歷史要意，真夠悲哀！

我們應該重新來學習紀念「二二八事件」這件歷史大事，除了學術界要將歷史真相透過教科書鋪陳出來，讓年輕一代謹記這件歷史慘劇。大家在二二八這一天穿起黑色衣服，而只要上國中的學生都學習禁食一餐、不外出旅遊。在二二八這天下午二點廿八分就在你所在之地默哀一分鐘，紀念這個日子。

我們要學習這樣的認知：改變歷史的，絕對不是靠執政黨，而是倚靠全民運動的力量。

（作者為長老教會退休牧師）

