自由廣場》共生音樂節vs.民眾黨騎單車

◎ 蕭嘉弘

民眾黨在黨主席黃國昌以及創黨主席的柯文哲號召帶領下，將再次於二二八進行騎自行車挑戰「一日北高」，標榜以汗水取代淚水，還將隊伍分成「台灣隊」和「民眾隊」，但也在吐槽，誰騎電輔車。

二二八是台灣國族的悲痛日，需要嚴肅地反省和面對，但這個黨從剽竊黨名，到柯文哲任台北市長以來，幾乎每年都用騎自行車挑戰北高雙城，來博版面，掩蓋和轉移焦點，彷彿沿途紀錄，博網路聲量，騎完一日北高後的歡呼和成就，才是二二八和平紀念日的重點。

以前有廣告，利用中秋節和烤肉醬的連結，強化以烤肉歡慶佳節，成功刺激銷量，結果也讓中秋賞月吃月餅變成另類的「烤肉節」。民眾黨消費二二八的方式，亦將它連結為一項歡樂，增加趣味，突破挑戰的健身活動，是要橫向切斷二二八的縱向歷史連結感，不再悲痛，漸漸遺忘並清洗它的意義與歷史脈絡。

看著台大學弟妹為首，努力用心舉辦的共生音樂節，要攜手年輕世代面對歷史傷痛，強調對話、撫平傷痕，更加突顯民眾黨另類消費二二八的可悲，以及去除國家記憶的對比！無法從歷史中反省的國家，不可能進步。媒體應堅持專業報導，不讓騎自行車成為二二八的焦點，讓悲痛歷史漸漸被丟進歷史灰燼中淡忘。

（作者為政治評論員）

