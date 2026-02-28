自由電子報
自由廣場》道歉若無反省 228就不會沉默

2026/02/28 05:30

◎ 郭索

中國國民黨黨主席鄭麗文近日表示二二八已淪為廉價的政治鬥爭工具，再度觸動社會對歷史創傷的敏感神經。二二八事件不是抽象的政治符號，而是發生在台灣土地上的屠殺與清鄉行動，無數家庭因此破碎，一代菁英遭清除，社會陷入長期恐懼。當年的加害者體制正是由國民黨主導，這段歷史並未消散，仍一代代傳承下來。

問題的核心不在於誰利用歷史，而在於誰真正面對歷史。國民黨曾對二二八事件表達歉意，但若道歉之後仍輕率將這場悲劇貶為政治操作，便讓人質疑其反省是否真誠？轉型正義的精神在於揭露真相、釐清責任、還原受害者尊嚴，而非讓歷史成為選舉時可以任意抽換的語彙。當黨內政治人物以輕慢語氣談論時，自然會讓人質疑有無反省之意？

更深層的問題在於威權思維是否真正退場。若仍有人將追究歷史責任視為政治鬥爭，而非民主深化的必要過程，顯示對民主轉型的理解依然停留在權力算計層面。台灣今日能擁有自由選舉與言論空間，正是因為社會選擇正視威權陰影，而不是掩蓋。否認或淡化二二八的歷史重量，本質上就是在削弱民主的根基。

歷史記憶不該被廉價化，更不容被扭曲。真正的和解，必須建立在清楚承擔與持續反省之上，而不是在言語上表達歉意，行動上卻容許史實被消費。若政黨至今仍無法對自身威權遺緒作出清晰切割，社會對其誠意的質疑，便是理所當然。民主不是天降的恩賜，而是從血淚中淬煉而成，任何試圖模糊這段歷史的言論，都值得被嚴肅檢視。

（作者為自由評論者）

