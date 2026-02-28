自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》記憶的重量：228與轉型正義的公共責任

2026/02/28 05:30

◎ 劉哲廷

二月的風冷得能穿透衣襟，也穿進人的神經。常聽有人說：「夠了吧？事情都過去那麼久了。」這話表面理性，實則帶著權力姿態──誰能替創傷定期限？誰有資格替歷史設保質期？歷史不因沉默而消失，它潛伏於制度、語言、日常之中，像暗流，支撐著未來的社會結構。南非大主教屠圖曾提醒：未被處理的過去，不會自行退場。台灣的二二八與轉型正義討論，從不是悲情重複，而是持續揭示制度缺口與權力遺緒。

若停止談論二二八，封存檔案、縮減課本篇幅、模糊紀念空間…歷史將退回私領域，被各自社群與政黨話語重塑，而不再是公共討論的基礎。沉默的成本，比談論高得多。

轉型正義常被誤解為清算。究責不等於全面追捕或報復。刑事責任講求證據、比例與不溯及既往；政治責任關乎制度與決策後果；歷史責任則是承認錯誤、揭露真相，讓受害者經驗被正式記錄。三者若混淆，討論滑向情緒對抗，誤以為只能在「全面清算」與「全面遺忘」之間選擇。

胡長松的《槍聲》、吳濁流的《無花果》與藍博洲的《幌馬車之歌》，將二二八從抽象政策拉回個人生活──凌晨的敲門聲驚醒家人、竹林中消失的親人、整個村落文化的斷裂。這些記憶若不被承認，轉型正義無從形成！

一九九五年，李登輝公開向二二八受難者道歉，那一聲道歉，不只是文字，更是制度轉折的開端。隨後的補償條例、檔案開放、教材修訂及專責機構成立，都是社會運動、受害者團體、學界與公民長年努力的成果。志工整理口述歷史，基金會、學生社團策展、播放紀錄片，這些微小行動累積成社會底層的記憶網絡。

制度化並非穩固。政治版圖變動、預算縮減、專責機構權限受限，都可能使進程倒退。轉型正義尚未成為跨黨派共識，仍被視為特定政治立場。政黨操作歷史，或淡化或強調，世代差異又使理解情感不同：親歷者的傷痛鮮活，中年世代用以理解父母與國族認同，年輕世代若教育簡化歷史，易被情緒化敘事吸引。

台灣的「寧靜革命」幸運但負擔並存：未全面清算降低社會成本，但威權遺緒仍在，服從與保密的慣性未消。轉型正義的價值，在制度自我校準。停止談論，消失的不是衝突，而是對話的可能。歷史碎片化、被操控、簡化，陰謀論反而吸引人。

談論是民主訓練，它迫使我們承認複雜而非追求痛快。成熟國家不靠神話維持自信，而靠誠實建立信譽。台灣若想成為穩定可信的民主體制，就不能逃避檢視過去。檔案開放、教材修訂、補償與道歉，都是制度工程，確保社會不重蹈覆轍。

我們談二二八與轉型正義，不是困在過去，而是確保未來不必再以同樣方式學習！它承載歷史、正義與公共信任的重量。二月的風冷，不因回憶本身，而因我們是否準備好，讓歷史成為公共責任！選擇誠實，創傷可安放；選擇逃避，創傷將以別的形式歸來。

（作者為詩人，自由工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書