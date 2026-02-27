自由廣場》從產業合作到海權同盟：美國海事重建 台灣布局入陣

◎ 饒瑞正

美國總統川普政府近日公布《海事行動計畫》，將造船與港口能力提升至國家安全核心戰略層級，標誌著全球海權格局進入新的調整期。這不僅是產業振興方案，更是對當前海上供應鏈結構失衡的制度性回應。對台而言，此刻不能觀望，而是戰略布局時刻。

當前全球造船產能與航運供應鏈高度集中於中國，形成結構性依賴風險。一旦地緣衝突或經濟制裁發生，海上運輸與軍民兩用造船能力都可能成為戰略弱點。美國提出設立「海事繁榮區」、擴大本國船隊、建立海事安全信託基金、強化自主航行與港口韌性，實質上是在重建一套以安全與可靠性為核心的海事體系。這是一項典型的「經濟安全化」政策工程。

台灣具有不可忽視的戰略價值。首先，我航運企業在全球貨櫃運輸市場占有重要地位，具備成熟的船隊營運與航線管理能力。其次，在精密製造、智慧自動化與資安整合方面技術實力深厚，可為美國港口升級與造船產線數位轉型提供關鍵支援。更重要的是，台灣位處第一島鏈核心，長期面對灰色地帶衝突與供應鏈安全挑戰，已累積制度韌性與危機應對經驗。

因此，台灣的參與應上升至「海權協作」層級。政府應儘速推動三項戰略行動︰第一，建立台美海事產業與安全合作機制，將企業投資、技術輸出與安全標準協調整合於同一政策框架。第二，推動港口資安、智慧航行與供應鏈韌性領域的制度對接，使台灣成為可信賴的技術與法制夥伴。第三，建立長期海事、法制人才與國安治理交流平台，深化制度層面的互信基礎。

在印太安全架構逐步重組之際，海權不僅是艦隊與武器，更是產業、科技與制度能力的整體競爭。若台灣能主動銜接美國海事重建戰略，將強化產業升級與國安韌性，更能在自由航行與安全供應鏈體系中扮演關鍵節點。

歷史經驗告訴我們，海權的穩定來自制度聯盟，而非單邊實力。台灣應以務實而堅定的步伐，將產業合作轉化為戰略協作，與理念相近夥伴共同塑造一個更安全、更可信賴的海上秩序。

（作者為海洋大學海洋法律研究所教授）

