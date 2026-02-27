自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從產業合作到海權同盟：美國海事重建 台灣布局入陣

2026/02/27 05:30

◎ 饒瑞正

美國總統川普政府近日公布《海事行動計畫》，將造船與港口能力提升至國家安全核心戰略層級，標誌著全球海權格局進入新的調整期。這不僅是產業振興方案，更是對當前海上供應鏈結構失衡的制度性回應。對台而言，此刻不能觀望，而是戰略布局時刻。

當前全球造船產能與航運供應鏈高度集中於中國，形成結構性依賴風險。一旦地緣衝突或經濟制裁發生，海上運輸與軍民兩用造船能力都可能成為戰略弱點。美國提出設立「海事繁榮區」、擴大本國船隊、建立海事安全信託基金、強化自主航行與港口韌性，實質上是在重建一套以安全與可靠性為核心的海事體系。這是一項典型的「經濟安全化」政策工程。

台灣具有不可忽視的戰略價值。首先，我航運企業在全球貨櫃運輸市場占有重要地位，具備成熟的船隊營運與航線管理能力。其次，在精密製造、智慧自動化與資安整合方面技術實力深厚，可為美國港口升級與造船產線數位轉型提供關鍵支援。更重要的是，台灣位處第一島鏈核心，長期面對灰色地帶衝突與供應鏈安全挑戰，已累積制度韌性與危機應對經驗。

因此，台灣的參與應上升至「海權協作」層級。政府應儘速推動三項戰略行動︰第一，建立台美海事產業與安全合作機制，將企業投資、技術輸出與安全標準協調整合於同一政策框架。第二，推動港口資安、智慧航行與供應鏈韌性領域的制度對接，使台灣成為可信賴的技術與法制夥伴。第三，建立長期海事、法制人才與國安治理交流平台，深化制度層面的互信基礎。

在印太安全架構逐步重組之際，海權不僅是艦隊與武器，更是產業、科技與制度能力的整體競爭。若台灣能主動銜接美國海事重建戰略，將強化產業升級與國安韌性，更能在自由航行與安全供應鏈體系中扮演關鍵節點。

歷史經驗告訴我們，海權的穩定來自制度聯盟，而非單邊實力。台灣應以務實而堅定的步伐，將產業合作轉化為戰略協作，與理念相近夥伴共同塑造一個更安全、更可信賴的海上秩序。

（作者為海洋大學海洋法律研究所教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書