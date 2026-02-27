自由廣場》高市時代啟航：台日關係升級的「黃金年代」

◎ 林泉忠

高市早苗於眾議院選舉中完勝，「高市早苗時代」正式啟航。新政府具備長期執政的現實條件。從天時、地利、人和三要素觀之，台日關係正迎來繼安倍時代之後，再次浮現的戰略「黃金年代」。

在國際局勢快速重組、台海風險升高的關鍵時點（天時），日本新相不僅與蔡賴兩任總統皆有往來，其所率領的自民黨高層與內閣中亦有親台派（人和）。更關鍵的是，高市率先就「台灣有事」作出突破性發言，將日本的戰略關切明確置於台海地緣政治核心（地利），使台日關係邁向更清晰的政治定位。

展望高市政府未來的區域合作布局，台灣居於關鍵位置，尤在四面向，雙方仍具高度拓展空間。

一、台日經濟夥伴協定（EPA）與經濟一體化契機。以台積電為核心的半導體投資，已重塑台日產業分工。去年高市訪台，賴總統已表達推動台日EPA的期待。未來EPA談判可望取得實質進展，帶動台日經貿關係升級。

二、經濟安全與非紅供應鏈合作。高市首相曾任經濟安保大臣，對供應鏈去風險化具備高度政策敏感度。去年底完成簽署的「台日數位貿易協議」，已將政策宣示推向制度實作，為高科技與關鍵物資領域的非紅供應鏈布局奠定基礎。

三、自民黨大勝所帶動的國會交流動能。自民黨席次大增至三一六席，不乏被視為高市新生代的政治資源。除日華懇談會可望擴大外，自民黨青年局配合民進黨青年局，雙方可望推動制度化互動。

四、安全對話機制的深化。歷經安倍時代鋪陳，並在國防安全研究院成立後，台灣已與日本防衛研究所建立穩定的一．五軌對話管道，並展開情報分享與兵棋推演。未來若由軍民兩用物資等低敏感議題切入，並推動海巡署與日本海上保安廳聯合演練制度化，台日安全合作仍具深化空間。

總之，高市時代既是日本調整戰略的重要窗口，也是台日關係升級的關鍵節點。若能善用此一順風，台日關係可望邁向實質新階段。

（作者為日本東京大學東洋文化研究所特聘研究員）

