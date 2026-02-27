自由電子報
自由廣場》「李女士」不是李立委 國會莫成「一中」破窗口

2026/02/27 05:30

◎ 朱孟庠

民眾黨不分區立委李貞秀被質疑在登記參選立委時仍具有台灣、中國人民共和國的「雙重戶籍」，卓揆下令各部會，在確認她的資格前，一律不提供任何資料。卓揆稱呼對方「李女士」，未來會不會接受李貞秀的質詢，「答案已經很清楚了」。

李貞秀常在國人面前，擺出一副吊兒郎當的模樣，「秀秀姊就是懶」，「收到三次掛號但就是沒拆開」…內政部幫她上網影印放棄中共的國籍資料，但她填個表都如此輕慢。是對台灣國家憲法的蔑視，趾高氣昂目空一切的模樣，台灣沒有人才嗎？民眾黨為什麼要弄個敵國國籍的大媽進入立法院，來決定台灣政策？

《中評社》：李貞秀如果不能成為立委，是賴政府「台獨」的試金石。同理：李貞秀成為立委是「一中統一」的破窗口，未來習近平想塞進多少「李貞秀」進國會？內政部已表明違法，韓國瑜院長卻有意開此破口，「一中破窗」效應從國會開始？向國際宣稱兩岸同屬「一中」？也挑戰民進黨政府的「兩國論」，及全國公民對「台灣是個獨立國家」的共識。怎可退讓？

這群藍白立委，視「中國」為親人、主人，把「台灣」當成奴僕，面對木馬屠城，台灣該當如何？不到兩年，藍白踐踏台灣規範，挑戰社會認知與道德底線，還不斷卡國家預算與軍購案…連美國都看不下去，表明台灣的在野黨令人失望，更祭出取消藍白委員的「綠卡」。

賴政府有國際相挺，不妨拿出決斷和魄力。日相高市早苗的親台言論及不排除動用自衛隊的立場，引發中國強烈不滿，中方曾以「斬首」等激進詞彙威脅。但她果敢解散國會，而日本公民也以壓倒性的大勝回應。高市首相這樣的氣魄，這樣的戰果，是否能給賴政府及國人足夠的勇氣、決心和底氣，迎戰親中勢力。「李女士」不是李立委，絕不能讓李貞秀成為「一中」的破窗口。

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

