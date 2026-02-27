自由廣場》從營養午餐到育兒減工時／蔣萬安請客全民買單

◎ 林志翰

台北市長蔣萬安宣布三月起，實施育兒家長每日減少一小時工時，且薪資照領，由市府補助企業八成薪資。但細看僅限「設籍台北市」的嚴苛門檻，讓廣大北北基通勤族看得到吃不到。從之前的營養午餐免費到如今的減工時補貼，蔣萬安不像深謀遠慮的治理者，更像急於用公帑換掌聲的「撒幣少爺」，沈迷於這種「煙火式」的福利競賽。

首先，這種政策的可怕之處在於其「不可逆性」與惡性的「外溢效應」。當北市憑藉首都優勢開了第一槍，其他縣市若不跟進便顯得落後，跟進則拖垮財政。這種「我請客，大家買單」的闊綽，缺乏財政紀律與國土均衡視野，是典型的「天龍國視角」，只見選票紅利，不見資源分配正義。

請繼續往下閱讀...

其次，蔣萬安對南韓光州的試辦成果讚不絕口，卻選擇性忽略了政策背後的結構性差異與社會代價，南韓社會並非毫無雜音︰企業界的反彈、同事間因勞逸不均產生的摩擦及對無子女員工或單身上班族造成的相對剝奪感，在南韓內部早已吵翻天。

當員工提早一小時下班，工作量不會憑空消失，只會轉嫁給其他同事。市府補助薪資，但能補助職場上因「特權」而產生的裂痕嗎？對於人力本就吃緊的中小企業而言，少了一小時工時，可是人力調度的致命傷啊，這點蔣市長在冷氣房裡決策時，是否曾設身處地想過。

最後，減工時政策是否又是一次「測風向」？先拋出一個看似美好的大餅，博取年輕父母的好感，若執行困難或引起企業反彈，再推給中央法規或執行細節去調整。這種「先射箭再畫靶」、甚至「射偏了就換把弓」的投機心態，簡直將市政當作兒戲。

蔣市長嚐到了「發錢」的甜頭與掌聲，但對於一個政治人物來說，發錢是最簡單的，因為沒人會嫌錢多；但改革是最難的，因為會得罪人。真正的少子化對策，需要的是友善的托育環境、合理的房價結構、以及職場文化的深層改變，而不是這種「每天少上一小時班」的小恩小惠。

（作者為國中教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法