自由廣場》【李筱峰專欄】勿做二二八重演的新殺手！

2026/02/27 05:30

有一位著名的潘姓建築師，留美回來，接過許多著名建案，是業界中的佼佼者。但是，有一次他和傳記作家藍麗娟聊到二二八事件時，竟冒出一句：「我不相信二二八事件。」從這句語意含混的話，足見這位建築專家不具備基本歷史常識與史學素養，這是他的政治立場有以致之。

青年詩人郭瀅瀅曾經訪問一些飽讀中國典籍的「當代新儒家」學者，但其中有人在談及二二八事件時，卻說：「民進黨利用二二八事件建構革命氛圍。」

今天有關二二八事件的研究已很多，所有的研究學者沒有一人是民進黨黨員；二二八時代的「當時人」和「當事人」的回憶錄，至今少說也有四、五十部；二二八事件當時的新聞報導，從中國大陸上的諸多報紙雜誌、日本朝日新聞，到美國的紐約時報、華盛頓、芝加哥許多新聞，都可查證。但是前述的建築專家，新儒學者，卻毫無涉獵，也無興趣查證，卻敢對二二八歷史妄下斷語。其心態，完全是心理自衛機轉（Defense Mechanisms）中的「否定作用」（Denial）或「隔離作用」（Isolation）發酵。其心理也可能出自其難以擺脫的族群的情結（Complex）。

我不禁想起愛因斯坦的名言：「專家是訓練有素的狗」。愛因斯坦曾在其Education for Independent Thought（為獨立思考教育）的訪談中指出，若缺人文素養，則專業技能會讓人變得像「訓練有素的狗」（well-trained dog）。今天全世界大學都設有「通識教育」，即希望大學在訓練專業知識之外，還要能陶冶出具有人文、歷史、藝術、品德等價值的的公民，以促進社會、人類的和諧，否則，徒有專業知識，畢竟只是Uneducated Expert（未受教育的專家）。

前述那些未受教育的專家，對自己生長的土地的歷史尚且如此無知、歧視、偏見，就更遑論以下這位藍民的會有如此令人啼笑皆非的留言：「民進黨當初自己搞出二二八，再嫁禍國民黨，不然為何民進黨執政十幾年還不公開二二八的資料，然後每年再提二二八來消費騙選票，偏偏有一群白癡死忠相信。」二二八事件發生於一九四七年，民進黨則一九八六年才成立，如此史盲，才真白癡。而這種白癡的無厘頭留言竟有很多人按讚。不想了解歷史，卻拿歷史來發洩政治情緒！

黑格爾挖苦說：「人類從歷史得到的教訓是，人類沒有從歷史得到教訓。」杜牧在〈阿房宮賦〉也說：「秦人不暇自哀，而後人哀之；後人哀之而不鑒之，亦使後人而復哀後人也。」（秦國人來不及為自己的毀滅哀嘆，後人雖為其哀嘆，卻不吸取教訓，導致後人又重蹈覆轍，又讓更後的人再哀嘆）。

沒有從歷史得到教訓也就罷了，竟然以「為權者諱」的心態來歪曲、歧視歷史，傷害就更大了！二二八歷史，被塵封在威權統治下長達四十年，民主化後始見天日，然而一些黨國之子不能忍受了！於是試圖開始翻案，把二二八事件說成是日本的預謀、中共的策動、奸黨的野心、皇民「暴徒」的作亂。這是對當年成千上萬的冤魂的再次傷害！

最近賈永婕願意走出過去的平行時空，面對二二八林宅命案的歷史，勇於了解台灣歷史的辛酸血淚，這是自我心靈的轉型正義，非常珍貴，卻遭受藍民的霸凌！

德國至今仍不斷檢討納粹歷史，台灣討論二二八卻被辱罵消費歷史，這是以否定歷史來傷害未來！研究歷史是為了將來，不是要浸漬於昔日哀傷，更非要製造族群仇恨。二二八事件表面上有族群衝突，實則是文化失調所致，這個史鑑，足夠我們在面對中共「留島不留人」的威脅時，有所領悟與警惕！才不會做二二八重演的新殺手！

（作者李筱峰是台北教育大學榮譽教授）

