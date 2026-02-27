自由電子報
評論 > 言論 > 社論

社論》再度大膽西進？別傻了！

2026/02/27 05:30

賴清德總統最近在一項台美經濟繁榮夥伴對話場合，指出十年來台灣經濟路線穩健，逐步推廣與美、日、英、印、東協等簽訂經貿有關協定，讓台灣經濟可以成為日不落國。（資料照）賴清德總統最近在一項台美經濟繁榮夥伴對話場合，指出十年來台灣經濟路線穩健，逐步推廣與美、日、英、印、東協等簽訂經貿有關協定，讓台灣經濟可以成為日不落國。（資料照）

賴清德總統最近在一項台美經濟繁榮夥伴對話場合，指出十年來台灣經濟路線穩健，逐步推廣與美、日、英、印、東協等簽訂經貿有關協定，讓台灣經濟可以成為日不落國，無論太陽在何時何地升起，都能照到台灣的企業。他並有感而發，指相對於本月初國共智庫交流論壇，剛好可以提供對比，讓公眾辨識，究竟是政府攜手美國友盟走進國際的經濟戰略比較有利，還是在野黨推動的二次西進中國有助台灣經濟發展。

西進中國還是走向國際有利台灣？只要是腦筋正常的台灣人，從常識與常理判斷，再看看第一次西進對台灣所造成的莫大禍害，都可立即得到結論：二次西進只會繼續帶來嚴重傷害，絕無能有利台灣。

回顧以往，台灣一九九〇年代辯論與中國經貿關係，西進派曾佔上風，許信良甚至主張「大膽西進」。當時的政經環境是，許多勞力密集產業已無以為繼，需另求發展，而中國正好提供出路。按有些人的如意算盤，台灣可當「亞太營運中心」，吸引國際企業以台灣為進入中國的跳板；且藉由經濟實力對中國產生影響與牽制。西進的主張源於對冷戰後國際秩序的樂觀，認為經濟相互依存有助化解雙邊關係，並以經濟利益保障台灣安全。

西進最大的問題，在對共產黨的無知，自以為經濟利益足以改變共產中國。更嚴重而基本的錯誤，是違反常識常理：中國是台灣唯一敵國，把經濟投資大量挹注從不放棄以武力兼併的敵對地區，必養虎為患，自找麻煩，招致禍害。事實上，與中國經濟往來，在兩蔣時代是罪大惡極的「資匪」；一次西進當年卻一廂情願，為中國注入大量資金、技術、人才、管理能力，助成中國經濟崛起，打造世界工廠，且軍事擴張，在印太地區耀武揚威，台灣飽受脅迫。

李登輝總統與民意反對西進，以「戒急用忍」政策勸阻，並提出「南向政策」因應。這一對策，招致若干利欲薰心的政商之徒反對，不顧勸阻，也要「偷跑」西進中國，但有效地保存了台灣經濟實力不被磁吸淘空。民調顯示，二十多年後的二〇二〇年，仍有六十八．一％民眾肯定戒急用忍政策，避免了台灣產業迅速流失。李登輝政治家的真知灼見，這是典型一例。

整體而言，第一次西進雖讓少數企業和商人獲利，他們以複製台灣勞力密集及製造業經驗技術，擴大規模，不必創新，也能繼續延續擴大出口導向模式。此時，廠商大量外移，技術資金人才流出，產業聚落連根拔起，鎖進中國，總體經貿投資對中國的依存度大幅提高。此一把經濟前景寄望敵對國家的做法，有如引鴆止渴，禍害極大；尤其中國利用經濟交流伸入統戰黑手，滲透台灣各階層，培植政媒商社會同路人，至今仍在分化並傷害台灣。

戒急用忍之外，另一維繫台灣經濟實力的舉措，是八吋晶圓廠限制性開放西進。兩千年政黨首次輪替之後，當局有意開放半導體「大膽西進」，只重商業利益，不顧科技產業根留台灣與國家安全，短視近利，有識之士群起反對，而有八吋晶圓西進的爭議與辯論。其間，本報連續以八十多篇社論，公開表明堅決反對八吋晶圓廠貿然西進中國，社會迴響熱烈。

爭議最終以折衷處理，即有條件管理開放，採分階段、受監管方式進行投資，並強調技術根留台灣。二十多年後看來，若非當時的反對與堅持，台灣半導體技術外流與空洞化，「護國神山」台積電及全球舉足輕重的半導體產業絕無可能多年屢創佳績。如今，全球晶片缺貨、美國推動高階晶片當地產製，建立非紅供應鏈，半導體做為台灣經濟命脈的戰略資產，地緣政治下的國家安全考量更輕忽不得。

第一次西進對台灣的禍害罄竹難書。後因中國經濟於二〇一〇年代達高峰之後，建立在債務堆積及房地產泡沫的發展模式無以為繼，終至陷入通貨緊縮困境，經濟發展欲振乏力。加上習近平專斷控制，扼殺企業創新生機，外資、台資紛紛求去，美國此時再祭出科技戰與供應鏈分流，全球供應鏈已然重組，近十年逐漸擺脫西進陰霾的台灣經濟產業，正透過新南向、台美經濟繁榮夥伴對話等架構，建立替代路線，轉向美國、東南亞、印度、墨西哥等全球佈局，進而有「不鎖進中國」的選擇與自信。此時若逆勢而行，再圖西進，不但失去與美日歐的戰略信任，削弱走向世界的路線，且徒增地緣政治風險。

不妨以一句話為西進中國做結論：一之為甚，豈可再乎！

