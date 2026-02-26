自由廣場》南韓再擁核電 台灣別被單一句話迷惑

◎ 林仁斌

南韓政府近日宣布，將在二〇三五至二〇三八年興建大型核電機組與小型模組化反應爐(SMR)，結果卻被媒體單單一句話渲染為「時隔十年再擁抱核電」。表面看，這是政策轉向明確，也容易被解讀為核電可一舉回應能源挑戰。實際上，這是一種典型的單一維度敘事，將複雜治理問題簡化為技術選項之爭，背後卻忽略成本、風險、制度與社會共識。

能源政策從來不是拍板工程，亦非單靠技術就能解決。核電確實能提供穩定基載，但建造成本高、週期長，核廢料處置與安全風險長期存在。SMR雖常被描繪為「未來解方」，但全球商用化仍在初期階段，在時程與規模上，短期內難以承擔即時供電責任，若把政策焦點放在「供電足夠」而忽略制度韌性與風險管理，則是典型片面思考。

更嚴重的是，類似核廢料場址、核安責任、地方利益分配問題並未消失，而政府僅以AI、半導體等產業需求作為政策正當化理由，容易使公眾討論邊緣化。忽略民眾參與和制度檢驗，正當性也將因此備受質疑。

由於再生能源與儲能技術快速進步，核電已非問題的唯一解方。南韓若選擇核電作為長期供應策略，缺乏透明制度、風險控管與公眾共識，恐重現其他國家在高成本與治理風險上的經驗。台灣在能源轉型辯論中，同樣頻繁出現類似論述，也應警惕這種「單一句話」敘事，千萬不可因表象震撼而忽略制度與風險的本質。

真正的能源政策智慧，在於多目標整合、風險可控、成本合理、制度完善與社會參與。政策不能只看表面需求或短期產業利益，而應結合供需預測、碳排目標、環境承擔、能源安全與社會公平等全盤考量。若將核電視為單一解方，既無法降低制度風險、確保能源永續，也難以獲得社會信任。

（作者是文大副教授、環境保護聯盟學術委員）

