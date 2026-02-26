自由電子報
自由廣場》看賈永婕與吳欣岱的覺醒

2026/02/26 05:30

◎ 鄧鴻源

台北一〇一董事長賈永婕最近在臉書發文指出，「我們這一代，站在匯流之處，也在這片土地扎根生長。我以身為外省第二代、台灣人第一代為榮。愛，讓我們在台灣落地生根。」

同為外省人之後的基進黨秘書長吳欣岱則說：「看到賈永婕董事長的文章，讓我沉澱了一段時間的情緒，再次被深深觸動。」身為外省人第三代的吳欣岱則強調，「她以身為台灣人為榮。她在台灣出生、長大，承接了太多這片土地給她的照顧與養分，因此一直很希望，能用自己的方式回饋台灣。也因為成為了母親，更希望下一代能繼續在我所愛的台灣站穩腳步、安心生活，所以我們選擇站出來。

和解是目標，但沒有真相的世界就難以和解。在加害者仍然隱身的歷史裡，我們能做的，就是不斷努力，把真相找回來。這個週五下午一點半，二二八遊行從日新國小出發。週六早上十點，她會在中正廟，讓歷史中的加害者現身。」

從賈永婕和吳欣岱的臉書看來，兩人一致認為老蔣是白色恐怖的加害者，完全不應該被當偉人祭拜。而個人呼籲，賴政府不要再鄉愿了，應下令將全國老蔣雕像移除，才能還給所有政治受害者公道。

去年大罷免之所以功敗垂成，與許多人不清楚國民黨的邪惡有關，如今賈永婕的覺悟，已經引起許多人有興趣去參觀義光教會與國家人權博物館，讓大家了解國民黨的真面目。吳欣岱與賈永婕都是台灣人的良心，她們的覺醒，就是台灣光明未來的保證，國民黨若再不覺悟，遲早將被送入歷史灰燼之中。

（作者是大學教授）

