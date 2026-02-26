自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》無膽抗拒中共卻敢嗆聲美國 未戰先降的國民黨

2026/02/26 05:30

◎ 于則章

中國國民黨是一個非常奇特的組織，在七十七年前的「國共內戰」中遭中國共產黨殺得一路竄逃到台灣來，從此罹患極端嚴重的「恐共症」，即令在兩蔣時代一黨專政，騎在台灣全民頭上作威作福，但還是極端缺乏安全感。

因此，像馬英九這樣的黨國權貴自然是想盡辦法將家人移民美國尋求美國保護，但是在兩蔣死後，台灣已三度政黨輪替，這些黨國權貴們的特權沒了，就忝不知恥地反過頭來打著「和平統一」的旗號，行投降賣台之實。馬英九甚至還配合中共的認知戰散播「疑美論」高唱「首戰即終戰，美軍不可能來」。

而在美國最高法院日前裁定，宣告總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效後，全球主要經貿體如日韓、越南、英國及歐盟都是傾向「維持現狀」或延續既有協定，國民黨卻要求「重新談判」。

同樣，沒有任何黨職在身的「戰鬥藍」趙少康還發文要求「立即廢棄台美對等貿易協定」，立法院絕不可以通過該法案，更嗆聲「誰敢通過，我就到法院告誰。」不知情的人還以為美國跟整個國民黨有何深仇大恨，而且弱到可以任由他們恣意威嚇。

國民黨顯然沒有搞清楚，美國能夠守護台灣七十多年不被中共所吞併，當然是憑藉著世界首屈一指的強大軍力。同樣的，美國能夠在中共搞得整個中國瀕臨滅亡而不得不「改革開放」，在短短四十多年間提供資金技術與市場讓中國成為世界第二大經濟體，所憑藉的，就是他國無法企及的強大經濟實力。

更重要的是，台灣如今能夠成為世界首屈一指的半導體帝國，也是由美國提供技術與市場扶植起來的，即令中共在過去二十多年來不惜血本砸了數千億元並拚命挖角台積電的工程師想要複製，最終是一事無成。

正所謂「趙孟之所貴，趙孟亦能賤之」，當中共自認羽翼已豐反咬餵食他們的美國並野心勃勃企圖取而代之，美國光憑關稅戰、貿易戰與科技管制就將中國打趴，無膽抗拒中共的國民黨卻敢對美國嗆聲，要他們口中不堪中共一擊的台灣，去對抗美國，這是向天借膽了，還是搞錯了什麼？

（作者是公務員）

