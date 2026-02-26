自由廣場》當台海成為存立危機 日本安全政策的歷史轉折

◎ 楊聰榮

本月初，高市早苗帶領日本自民黨拿下三一六席的絕對安定多數，這不只是一次選舉勝利，更象徵日本安全政策的結構性轉向。日本正式從戰後長期偏向防禦姿態的國家，邁入強調主動威懾的新階段。對台灣而言，這場政治變局具有高度戰略意涵。

最關鍵的質變，在於法律定位的調整。高市內閣預計將台海衝突納入自衛隊法中的存立危機事態。這代表只要台海局勢對日本生存構成明確威脅，日本即使未遭直接攻擊，也可依法行使集體自衛權，支援美軍或其他盟友行動。這在法律層面完成重大跨越，將台海安全與日本國家存續直接連結。過去日本多以周邊事態概念處理區域衝突，如今提升至存立危機層級，顯示戰略認知已發生根本轉變。

這種轉變的背景，是區域力量結構快速變動。中國軍力擴張、台海軍事活動頻繁、美國在印太布局加速，使日本決策圈逐步形成共識。若台海爆發衝突，日本西南諸島與海上交通線勢必受影響，能源與經濟命脈將面臨衝擊。在此判斷下，台海問題不再被視為單純的他國內政，而是與日本安全直接相關的議題。

高市取得絕對多數，使政策推動具備穩固政治基礎。三一六席意味著國會運作相對順暢，重大安全法案修訂阻力降低。這種政治條件，使日本能在防衛預算、飛彈部署、反擊能力建構等領域加速前進。主動威懾的概念，不再停留於口號，而是逐步轉化為制度與軍事部署。

對台灣而言，這是一個罕見的戰略窗口。一九七二年台日斷交以來，雙方安全合作多以低調方式進行。日本若在法律層面明確將台海納入存立危機範疇，雙邊在情報交換、後勤支援、灰色地帶應對與海上安全協調方面，將有更廣闊的合作空間。這種變化不代表正式軍事同盟，卻大幅提升戰略默契與嚇阻效果。

區域層面也將出現連鎖效應。美日同盟原本已是印太安全架構核心，日本角色提升將分擔更多戰略責任。韓國與澳洲等國家也可能重新評估自身定位。東亞安全架構正從美國單核心模式，逐步轉向多點支撐的網絡型結構。然而，變局同時伴隨風險。北京勢將日本的法律調整視為對其戰略空間的壓縮，區域軍事互動可能更為緊張。如何在強化嚇阻與避免誤判之間取得平衡，將考驗東京與台北的智慧。

高市早苗的勝選不僅是個人政治高峰，當法律定義改變，政策空間隨之打開。對台灣而言，這或許是深化對日安全合作的黃金窗口。能否把握機會，在制度與實務層面建立更穩固的連結，將深刻影響未來十年的台海與東亞安全格局。

（作者是中台灣教授協會理事長）

