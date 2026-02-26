自由廣場》軍售與晶片 台灣如何因應川習會

◎ 廖明輝

華府最近出現一種危險敘事，台灣似乎已不再被視為夥伴，而被看成美國經濟脆弱性與戰略負債。從商務部長盧特尼克揚言要在川普任內將台灣四成半導體供應鏈遷回美國，到財政部長貝森特於達沃斯世界經濟論壇直言「對全球經濟最大的單點失敗風險，就是九十七％的高階晶片在台灣生產。如果那座島被封鎖或產能被摧毀，將是經濟末日。所以我們要把半導體產業帶回美國」。

川普甚至重提「台灣進來，把我們的晶片生意偷走」，即可瞭解川普政府已對「台灣偷走美國晶片生意」累積極大不滿。表面上在談晶片的風險管理，實際卻讓台灣從戰略資產轉變成必須盡快去除風險的包袱。而北京似乎正等待這種敘事發酵來佐證美國終將退讓的統戰想像。

軍售議題又讓這個陰影加深，川普十六日被問及是否計劃向台灣運交更多武器時表示，「我正在和習近平討論這件事。有過一次很好的對話，很快就會做出決定」，引發美國政策是否偏離「六項保證」疑慮並預先與中方就對台軍售協商。雖然去年十二月美國才推進創紀錄的一一一億美元軍售案來強化台灣不對稱作戰能力，但若軍售被放進美中「大交易」籌碼桌上，等同賦予北京否決權。

台灣不能讓「矽盾」被說成「矽累贅」。即使美國推動在地製造，台灣在先進製程、先進封裝、工程人才與供應鏈協同形成的產業生態系，並非建幾座晶圓廠就能複製；美國當前的AI革命並非建立在孤立的軟體創新，而是植根於台灣不可替代的硬體基礎。從台積電在美擴大投資，到將台灣納入「矽盛世」（Pax Silica）計畫，美台經濟實質已形成高度共生「科技生態系」。我們應向美國清晰表達台灣並非美國弱點，而是美國AI雄心的發動引擎。任何試圖強行抽離供應鏈的企圖，不僅在十年內不可行，更會削弱美國自身競爭力。

對台灣而言，最有利的戰略路徑是將晶片與軍售，從被動風險點轉為主動連結。在晶片議題上，應支持全球供應鏈韌性，但必須將其定義為「與台灣共同分散」，而非「從台灣抽離」。透過「分散生產、集中研發」策略，讓台灣維持最尖端製程的核心地位。在軍售議題上，台灣需證明購買的不只是裝備，而是可驗證的防衛投入與共同作戰可信度。同時必須讓華府看到，投資台灣的防衛能力，也就是在保護美國自身的繁榮。

川習會並不會終結風險，卻會決定華府用什麼敘事來理解台灣。台灣應讓華府意識到，台灣是促成區域穩定與和平對話的必要條件。當台灣從「戰略負債」重新定義為「全球繁榮守護者」，名為「矽盾」的防禦才能真正與美國的國家利益交織在一起，確保在大國賽局中，能維繫台灣的長治久安。

（作者是中華經濟研究院輔佐研究員）

