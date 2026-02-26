新聞線上》第三黨的價值

民眾黨創黨主席柯文哲（資料照）

記者陳杉榮

今年又進入選舉年，民眾黨會不會「被關燈」？「被團滅」？受到政壇關注。台灣政黨政治發展數十年，新黨、親民黨、台聯、時代力量等第三黨的政治保鮮期都不長，且因未能掌握主流民意，在國會早已沒有席次，台灣民眾黨能打破宿命嗎？

政黨要能永續經營，必須要有明確的政治路線，中國國民黨在兩蔣到李登輝時期，「反共保台」的路線明確，並且獲得美國堅定的支持，對台灣主權領土虎視眈眈的中共，始終「不敢越雷池一步」。直到第一次政黨輪替，陳水扁主政，連戰前往北京與胡錦濤會晤，國民黨改變「反共保台」路線，從此成為台灣主權保衛戰的未爆彈。

李登輝領導的國民黨，雖然離「台灣國民黨」還有距離，但相當程度轉型為「國民黨台灣化」，可惜未能成為堅固的政治路線。連戰為了政治利益調整路線，之後的馬英九擊敗謝長廷，第二次政黨輪替，馬的當選不是因為國民黨的路線正確，而是陳水扁貪腐的後座力太大，幾乎喪失牽制國民黨的能力。

台灣民主化過程中，新黨、親民黨和台聯，各自成為台灣重要的「第三黨」，也曾各領風騷。新黨是外省人參政危機感的化身，嚴格來說，趙少康、郁慕明、王建煊等人除了捍衛外省人的政治既得利益，反對李登輝路線之外，並沒有政黨永續經營的共同信念，逐漸式微是一個必然。親民黨靠宋楚瑜撐場，大多是政壇的投機份子，看看當初的親民黨政客現在的下落，不言自明。台聯想要建立新的李登輝品牌，卻未能裂解國民黨，加上無法與民進黨競爭，續航力大打折扣。

台灣民眾黨的柯文哲打著蔣渭水的旗號，透過網路快速傳播的「空戰」，以「垃圾不分藍綠」的口號吸引大批年輕人追隨，形成風潮。過去兩年，柯文哲深陷貪腐，親信黃珊珊無用武之地，放任黃國昌跟著傅崐萁作亂國會，民眾黨不僅未能建立「新政治」，更變成國會「毀憲亂政」的主謀和幫兇，「台灣優先」的創黨理念蕩然無存。

國民黨鄭麗文走的是「親中反美」路線，這種路線注定國民黨永遠不可能重新執政。歷經三次政黨輪替的台灣，「討厭執政黨」的選民結構已然定型，誰來執政都一樣，這是第三黨的生存發展空間。許多人認為民眾黨會被「政黨關門者」黃國昌「熄燈」，改寄希望於其他小黨，但這不過是一種主觀期待，偏離事實太遠，小草雖偃，小草仍多，其他小黨短期內要取代民眾黨並不可能。

立法院待審的國防特別條例、台美關稅協定，還有被傅崐萁和黃國昌綁架的總預算案，都到了必須處理的時候。這是民眾黨扭轉過去兩年「毀憲亂政」、「傅隨組織」的大好機會，是柯文哲自己的政治救贖，也是第三黨存在的價值。

