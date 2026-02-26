自由電子報
社論

社論》轉型正義補課潮

2026/02/26 05:30

台北一〇一董事長賈永婕，後知後覺、自習補課竟招致網路仇恨攻擊。轉型正義，豈只是最後一里路！（翻攝自Threads）台北一〇一董事長賈永婕，後知後覺、自習補課竟招致網路仇恨攻擊。轉型正義，豈只是最後一里路！（翻攝自Threads）

立法院上個會期，藍白聯手通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正案」，國民黨擬得寸進尺再擴大修法，要回被凍結的黨產。多年來，牛步化的轉型正義列車，包括不義黨產、年金改革等，兩年來一一被藍白逆轉至迴轉道。二二八事件，將屆七十九週年，蔣公銅像仍在俯視這塊土地的主人，轉型正義甚至被拉回不義現場，令人唏噓。

不到兩年前，柯文哲因涉京華城案遭收押禁見，有一挺柯白袍醫師把柯氏比喻成美麗島事件受難者。政治迫害案竟然等同於容積率弊案，如此褻瀆美麗島事件，不是笨而是壞。此事值得省思之處，不僅是完全錯誤的類比，而是為什麼台灣民主化近四十年了，竟還有人「膽敢」如此大言不慚？而台北一〇一董事長賈永婕，後知後覺、自習補課竟招致網路仇恨攻擊。轉型正義，豈只是最後一里路！

最近，一部動機、資金可疑的電影，「世紀血案」引爆不小爭議。殺青記者會，竟有演員稱：「透過電影重啟事件，可能不是那麼嚴重，或沒那麼恐怖。」當年的「世紀血案」，一九八〇年二月二十八日，堪稱二二八事件的濃縮版，歷經許多人的努力，至今仍真相未明。突然，在未獲當事人及家屬同意之下，出現一部特定詮釋導向的電影，且有混淆歷史事實之嫌。姑且不論，主其事者，所為何來。值得省思的是，是怎麼樣的政治氣氛下，令他們甘冒與轉型正義唱反調之大不韙？這部虛擬的電影，以及立法院之逆轉轉型正義，同時發生在當下台灣，難道是偶然嗎？更進一步來說，二〇二四年大選，台灣人民選出這樣的立法院，是不是冷酷佐證了，轉型正義這道必考題還沒得出答案，但不少人誤以為民主已經完成，自此台灣朝野正常競爭，而把這一頁歷史翻過去了？

轉型正義，台灣選擇真相調查、社會和解，而非歷史清算、根除遺毒的路線，以致無法與過去劃清界線。影響所及，初入政壇時的柯文哲，也對轉型正義避重就輕，他所謂的「轉型正義三階段」：先解決現在的問題，接著預防以後再發生，最後才是追究以前的責任。因此他質疑：婦聯會運作好好的，管它過去幹什麼？自稱二二八受害家屬，對轉型正義如此理盲，難道是預為政治轉軌鋪陳？講到這個地方，難免令人五味雜陳。話說，一九八八年蔣氏政權畫下句點，蔣經國副手李登輝，推動國民黨本土化、台灣民主化、兩岸交流化，揭開台灣從威權到民主轉型的序幕。但是，月球有其陰暗的背面。李氏的權力源自威權體制，尤其是蔣氏對他的不次拔擢，在鞏固權力的過程當中，雖然跟外來權貴激烈鬥爭，但他始終自認是經國學校畢業的學生。在這種政治意識下，推動本土化、民主化的同時，李氏對轉型正義的意識相對薄弱，他為「黨產」辯護即為一例。民主先生，寧靜革命，固然有正面的改革，卻也耽誤了必要的革命。

從威權到民主的轉型，由於推動改革者的角色扮演，包括支持李登輝的民進黨，其追求和解的善意被威權餘緒視為軟弱。從而，注定台灣的轉型正義難以貫徹，結果，應該被「轉型正義者」披上民主的保護傘，無縫接軌享受了民主體制下的全面保護，包括繼續擔任威權時代的權力角色，以及，毫無自省、毫無愧色參加民主選舉，從而搖身一變獲得民主正當性，而腦子裡充滿威權毒素。這就使得，台灣的民主運作表層之下，存在一個深層統治結構。先是，蔣經國的秘書馬英九，取代並未認真推動轉型正義的民進黨政府。眼前，蔣經國的孫輩蔣萬安，也入主首都市長準備班師回朝。轉型正義，反反覆覆，又有另一個威權國家在對岸虎視眈眈。於是，轉型正義的挑戰，不下於當年挑戰不義政權。

放眼望去，轉型正義之路，可謂遍佈荊棘。民眾黨匯流於國民黨，合力對轉型正義的有限成果倒行逆施。而這股民主化的逆流，同時也匯流於當前的中國不義政權，構成印太地區的民主、和平、安全挑戰。回顧過去，兩蔣威權時代與毛鄧一黨專政對立，如今藍白企圖推著台灣重回威權之路、「反攻大陸」則變調為「解放台灣」。這條路線的滑行，假使二〇二六甚至二〇二八年未予制止，轉型正義、民主改革乃至主權獨立現狀，都可能相繼歸零。故而，可以毫不誇張地說，轉型正義的成敗，正是民主台灣存亡絕續的硬指標。而最近的轉型正義補課潮，來的正是時候。

