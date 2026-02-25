自由廣場》跪著求來的和平叫投降

◎ 徐才谷

中國國民黨主席鄭麗文接受外媒專訪，大談其所謂「務實避戰」的謬論。細讀其內容，與其說是政黨領袖的戰略遠見，不如說是一場令人作嘔的噁心自白。鄭麗文宣稱「兩岸需建立互信，否則只剩武器替大家發言」，這句話不僅邏輯死亡，更是公然在國際舞台上向侵略者低頭，將台灣人自我防衛的決心羞辱得體無完膚。

首先，談到「互信」，鄭麗文似乎活在一個與世隔絕的平行時空，妄想與一個公然踐踏《中英聯合聲明》、將西藏和平協議當作廢紙且每日派遣機艦威脅台灣生存的極權政權談互信，這不叫務實，而是標準的為虎作倀。當全世界民主國家都在警覺北京的擴張主義時，身為台灣國會最大黨黨魁的鄭麗文，卻在對外媒兜售一種「受害者必須博取加害者信任」的斯德哥爾摩症候群邏輯。難道和平的關鍵不在於侵略者的收手，而是在於台灣跪得不夠低、姿態不夠軟嗎？這種將生存權寄託於獨裁者慈悲的互信，正是對台灣民眾最大的背信！

更令人憤怒的是，鄭麗文直白唱衰台灣，宣稱「我們贏不了戰爭」。這種自甘墮落的發言，簡直是把台灣辛苦建立的防衛力量當作兒戲，更是對全體國軍將士最沉重的打擊。身為政治領袖，不去思考如何強化全民韌性、爭取國際支持，反而急著在國際媒體面前自我貶低，替中國放大文攻武嚇。當烏克蘭人在戰火中展現不屈志氣時，鄭麗文卻在溫暖的台灣辦公室裡向全世界宣傳「台灣必敗」。這種未戰先跪的行徑，除了能讓習近平笑開懷之外，對台灣的國家安全有何幫助？

武器從來不會主動發言，會讓武器發聲的，可以是那些看準對手軟弱的侵略者，更可以是挺身而出捍衛家園的護國者。而鄭麗文所謂的「避戰」，一面不斷阻礙軍購，另一面則是在精神上替台灣自廢武功，將台灣定位為中美博弈下隨時可棄的籌碼，弱化我們保護自己的意識，為中國鋪設歡迎入侵的紅毯。

真正的和平，是建立在強大實力與對民主自由的堅持之上，而非卑躬屈膝的討好。鄭麗文口中那個不讓武器發言的未來，是以犧牲台灣的主權為代價，那種奴隸在籠中哀求片刻安寧的和平，台灣人不需要，也不屑要！

（作者是政治工作者）

