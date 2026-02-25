自由廣場》黃國昌的政治生存遊戲

◎ 劉哲廷

新北市長選戰，本應是地方政治的公共議題，卻因藍白整合與黃國昌的操作，演變成一場荒謬的個人生存秀。

民眾黨主席黃國昌公開表示，雖然民眾黨表面上維持「用最大誠意與國民黨組成最強團隊」的原則，但他個人「不排除加入對手團隊」。這最荒謬的表態，不只是策略迴旋，更揭示了政黨邊界的鬆動：黨的身分、個人的政治生涯、選民期待，交錯成一個無解的三角。

請繼續往下閱讀...

藍白整合的進程，不只是策略排列，而是在民主名義下的交易性操作。在被民意唾棄的現實裡，黃國昌關心的，是如何在政治場中延續一場「個人的生存遊戲」。理念、誠意、黨性，在這裡被抽離，剩下的只有政治資本的可轉換性。

更荒謬的是，作為黨主席，他的角色本應維護黨的界線與理念，但在個人生存遊戲中，黨的界線成為策略軟墊，黨的標誌成為個人操作的背書。選民的理念期待與政治忠誠，被迫在黃國昌的計算下成為附屬品─你期待誠意，他交付的是策略；你期待界線，他交付的是靈活性。這種操作提醒我們，民主的形式與政治的實質往往可以脫鉤。

這場選戰呈現出台灣地方政治的核心困境：「黨的邊界─個人的策略─選民期待」三者交錯的微妙關係。政黨合作看似誠意滿滿，實則交易性操作；個人表態看似透明民主，實則是個人生存遊戲的延伸。選民不只是投票者，更成為政治資本流動的見證者與承擔者。唯有理解這一點，才能看清政治操作背後的真實動力，而不被表象迷惑。

（作者是自由工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法