自由廣場》﹙林保華專欄﹚投機！李在明兩面不討好

韓國新任總統李在明上台後，自以為可以開闢一條中間道路，讓韓國兩面討好，兩面得益。例如他訪問中國以後，立即訪問日本，他自以為聰明，結果可能是聰明反被聰明誤。

韓國國會因為沒有討論美韓貿易協定引發川普不滿，加徵關稅，韓國派代表去談也沒有結果。其實根本原因是川普對今年年初李在明訪問中國的不滿。李在明為了取得中國的信任，取消「限韓令」，並恩賜他一點點好處，在訪問過程中，喪失人格國格，除了一些肉麻當有趣的言行，甚至連國防事務也要與中國溝通。習近平要他對北韓無核化保持耐心，因此李在明檢討國防政策，「因為在相當長的一段時間裡，我們採取的軍事行動，確實可能被北韓視為威脅。」果然最近駐韓美軍要與日韓聯合軍演，被韓國拒絕；美國軍機與中國軍機在黃海防空識別區以外對峙，韓國居然向美國抗議。

李在明忘記一九五〇年的韓戰嗎？應該給他看中國樣板戲中的《奇襲白虎團》，也給他看不久前在中國大賣座的電影《長津湖》。如果不是美國為首的聯合國軍出來抵抗北韓和中國的入侵，如果不是美軍長期駐韓保衛韓國的安全，哪裡會有李在明總統，哪裡會有三星等高科技企業？

現在駐韓美軍也要兼顧第一島鏈的安全，李在明就藉此要與美國切割了。哪一個國家的軍隊不是統籌兼顧各個方面，如果第一島鏈失陷，韓國還有可能獨立存在，不被北韓或中國吞併？

現在，「限韓令」還沒有解除，還需要李在明做根本的讓步（薩德系統），但是俄羅斯似乎已經接受李在明的「善意」了。二月廿二日俄羅斯駐韓國大使館外牆懸掛長十五公尺的巨型紅色布條，以俄文書寫「勝利屬於我們」，慶祝俄羅斯侵略烏克蘭四週年。俄羅斯、北韓與中國協同入侵烏克蘭，可說是當前世界上的軸心國，韓國對中國俯首，豈非也是對俄羅斯、北韓俯首？韓國外交部再氣急敗壞也沒用。

至於韓國拒絕與美國聯合軍演，美國當然也不會就此干休，後面還有戲看。而韓國人對中共沒有好感，李在明的醜陋表演終會被清算。

去年秋天就任立陶宛總理的魯吉尼涅日前接受媒體訪問時說，允許台灣在首都維爾紐斯開設以「台灣」為名的代表處是戰略性錯誤，坦言已開始小步驟推動與中國修復關係。中國外交部表示，希望立方將意願轉化為實際行動，盡早糾正錯誤，回到恪守一個中國原則的正確軌道上來，為中、立關係的正常化積累條件。

這意思是說，並非改名稱就行，而是要「積累條件」，要做出各種對中國俯首聽命的事情令中國滿意。東歐比其他地區的人更了解共產黨，因此總統瑙塞達在高層外交與安全會議後表示，「那是台灣的代表處，它叫什麼由台灣決定」，打了中國一個耳光。韓國應該向立陶宛學習，台灣的藍白也是，沒有人格國格，只配當奴才。

（作者林保華為資深時事評論員）

