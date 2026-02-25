自由電子報
自由廣場》統問統答別吵 憲政僵局先解決

2026/02/25 05:30

◎ 陳言

五院茶敘那句「不要化骨綿掌」，配上賴清德總統回「我會九陽真經、專長止咳化痰」，固然幽默，也展現濃厚的人情味。但重點不在武俠梗，而在於修憲將國情報告制度轉入立法院後，首次出現具體互釋善意的政治互動：總統願意開門，院長願意搭橋，至少讓制度「見面」往前跨一步。

回顧多年，國情報告一再卡關，幾乎都不是卡在要不要報告，而是卡在要不要問、怎麼問、要不要答、怎麼答。這次同樣如此。「統問統答」一拋出，就有人說違憲，也有人認為協商即可。若討論只停在四個字對錯，恐怕又回到制度空轉的老路。

事實上，憲法增修條文第四條第三項只規定立法院得聽取總統國情報告，並未設計問答形式。因此，不能因憲法未明文規範，就斷言某種方式必然合憲；也不能因形式不習慣，就武斷認定違憲。

真正關鍵在於權力界線，憲法法庭一一三年憲判字第九號，已清楚揭示：立法院是「聽取」，不是「質詢」；總統如何報告、是否回應，屬憲政互動事項，須在相互尊重下協商，而非單方命令。爭點從來不在名稱，而在制度是否變成立院對總統的強制支配。

從這個角度看，「統問統答」可以談，也應該談。只要不是強制質詢，而是為避免攻防失控、讓制度能運作的折衷安排，就屬政治協商空間。與其預設違憲，不如把程序講清楚、界線畫明白。

人民真正關心的，也不是制度名稱，而是國家能不能運作。預算卡關、國防支出爭議、關稅政策不確定、財政制度待調整，這些都需要說明與決策。國情報告的價值，在於釐清政策，而不是放大對立。

若要讓史上首次總統赴立院國情報告不再破局，至少應守住三條底線：

第一、承認憲法現實。總統赴立院不是法律義務，但願意面對國會，就是政治責任。

第二、提問回到公共議題。重點在政策與方向，而非政治攻防。

第三、答覆必須可檢驗。內容具體、清楚，讓社會能理解、能追蹤。

說到底，國情報告能否成行，不只是法條爭議，而是政治成熟度的試金石；不只是程序設計，而是憲政互信能否建立。茶敘已經「化」出第一步，接下來要看的，是這口「真氣」能不能用在治國，而不是用在吵架，人民終究會作出判斷。

（作者是文字工作者）

