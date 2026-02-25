社論》美國與台灣的谷愛凌們

華裔美籍谷愛凌為「中共國」披掛上陣。（法新社檔案照）

二〇二六年冬奧閉幕了，兩位具有華裔血統的參賽者特別顯眼。一位是谷愛凌（滑雪），一位是劉美賢（滑冰），兩位冰雪好手，滑出了體育賽場，衍生政治話題。

共同點，兩位女主角，都有美國籍，同屬華裔。差異之處：谷愛凌為「中共國」披掛上陣再創佳績，而劉美賢為美國終結長達廿四年的奧運女單金牌空白。兩位女主角俱表現出色，但所引起的政治觀感截然不同。圍繞谷愛凌的談論，偏重於北京贊助高額訓練費，以及身為頂級收入的冬奧運動員，乃至在公開訪問中迴避一切中國人權問題，「我不覺得這是我的事」。她自道：「有時感覺自己肩負著兩個國家（中美）的期望」，但前NBA明星坎特不以為然：「你不能一邊享受美國公民的自由，一邊充當中國共產黨的全球公關資產。」連范斯、貝森特等，一眾官員也說了重話。黎智英之女更呼籲她：「請您向中國官員反映我父親的情況，敦促他們允許一位和您一樣珍惜自由的老人，安享晚年。」至於劉美賢，則有位六四學運領袖父親，幸賴黎智英支持的黃雀行動，得以從中國逃至香港再到美國，憑個人努力當上律師，繼續為中國民主自由法治人權發聲。二〇二二年北京冬奧，這對父女曾受中國情報人員騷擾。簡單背景素描，已足以概略說明，兩位女主角的家庭與生活，幾乎是平行世界。

請繼續往下閱讀...

劉美賢的幸運，折射出她父親的不幸。幸而，父女兩代今天都得在自由的國度，自己決定自己的嗜好與職業。而且，還能把自己的成就互相堆疊，凸顯一個共同的理想。於是，自由地實現自我，以及點燃上一代的理想，完成了一種發光發熱的跨代結合。她的父親劉俊表示，除非中國成為民主國家，擁有自由人權，否則他不願女兒代表中國參賽。這種骨氣，絕非北京口中的「漢奸」，或谷愛凌言下的「他們就是討厭中國」，而是真正的中國驕傲。反倒是，谷對中國人民遭到一黨專政無差別迫害，不僅最起碼的批評勇氣也沒有，甚至還以為專制的「中共國」爭金奪銀為業。既以美國人身分享受自由，又以中國人身分大撈其錢。這種雙重人格，跟不少中國人「疑美是工作、移美是生活」，所差幾何？

奧運與職賽是兩種領域，谷愛凌還有一個對照組。赫勒拜克，平日效力加拿大職業冰球隊，此番冬奧「回防」美國男子隊守門，四十一次撲救成功，致使隊友攻入致勝球，擊敗加拿大隊奪得一九八〇年以來首面金牌。這樣的金牌，在美國的感測上，「含金量」自然比谷愛凌那面高。職業與國家的選擇，自由的空間不盡相同。所以，在以國家為單位的場域，谷愛凌「為中共國而戰」很容易被公眾察覺。反觀台灣，像谷那樣的親中公眾人物，數量已達族繁不及備載，於是造成一種不正常的習以為常，一般人（尤其是他們的支持者）似乎不以為忤。久而久之，享受中華民國健保，協力「中共國」消滅中華民國，這種「兩面人」還自以為兩面逢光！兩相比較，不是美國大驚小怪，而是台灣這個國家不正常。

谷愛凌的「體育精神」，絕緣於普世價值，未能獲得美國輿論認同，反而不斷引來質疑。舉凡，「谷愛凌在自由國家建立名聲，卻選擇代表一個威權政權出賽，並在與強迫勞動營有關的代言中撈金。每當提到人權問題時，她就消失無蹤。」「運動員批評美國總統很常見，但谷愛凌過往從未提過，中共對維吾爾族的迫害，或是監禁政治犯的行為。」凡此批評聲浪，已由她在頒獎儀式上高唱中國國歌響亮回答了。仔細想想，台灣的谷愛凌們，不也是滿口高大上，苛責本國民選政府，而對中共對內壓迫、對台武嚇不吭一聲嗎？此所以，在台灣，對兩位冰雪好手的好惡，其間的分界與政治傾向相近，豈偶然哉？

在美國，谷愛凌得以恣意批評川普，因為美國有言論自由的環境。台灣的谷愛凌們，也可以照三餐罵賴清德，道理跟美國一樣。奇怪的是，美國的或台灣的谷愛凌們，不敢在中國批評習近平也就罷了，他們甚至在美國、台灣也不敢對習近平稍有不敬。谷愛凌肅靜迴避的，台灣的谷愛凌們也肅靜迴避，怎麼會巧得那麼天衣無縫？按照他們的敘事，中國比美國更民主，一黨專政比定期改選更優越，中國比台灣更自由。既然如此，口嫌體正直，他們又賴在美國、台灣不走，唯恐像中配被遣返祖國，從此頓失基本人權。看來，民主真的需要加強自我保護，不能「飼鳥鼠咬布袋」，徒令「兩面人」以民主埋葬民主。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法