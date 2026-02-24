即時
熱門
政治
財富自由
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
影音
財經
娛樂
汽車
時尚
體育
3 C
評論
藝文
玩咖
食譜
地產
求職
自由電子報
自由評論網
評論首頁
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書
自由評論網粉絲團
自由影音
即時
熱門
政治
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
財富自由
財經
娛樂
藝文
汽車
時尚
體育
3 C
評論
玩咖
食譜
地產
專區
服務
自由電子報 APP
自由電子報粉絲團
自由電子報 Line
自由電子報 X
熱門新訊
內容分類 ≡
政經
社會
生活
國際
名人
言論
社論》藍白不該繼續當台灣的麻煩製造者
社論》馬年的兩大關卡
社論》國政推進 破舊立新迎丙午年
社論》中國走到號誌失靈的十字路口
新聞線上》小心國民黨
more
專欄
王宏仁國際專欄》2026年的台灣 如何在烏俄戰局與大國重整之間站穩腳步
康埈榮東亞論衡》崩潰的「自由主義的國際主義」秩序 韓台合作應成爲契機
有志一「童」》2025年台灣對中國投資比重再創新低，對新加坡投資持續超過對中國投資五成
林修民 半導體看天下》不掌握半導體與軍工產業的國家不會有未來
話說李筱峰》高市．高金．智強．智英
more
社群
矢板明夫觀點》日本眾議員選舉 遭中國認知戰狂攻
名家分享~福澤喬》「零日攻擊」真實劇情 波蘭上演中
名家分享~楊斯棓》林家祖孫安葬前一個月，國民黨地方官還在凌遲林義雄
汪浩時間》國會應通過台美關稅協議，免得夜長夢多
許美華頻道》2026年的米蘭冬奧滑冰真是太好看了！
more
投書
自由廣場》華盛頓時刻與當代台灣人的歷史使命
自由廣場》茶敘可以落幕 制度協商不能散場
自由廣場》（北社評論）美國司法震盪之後 台灣更要站穩腳步
自由廣場》關稅風暴中的保單 台美ART協定的戰略意義
自由廣場》新國會遷建 首選中正紀念堂
more
Search
評論
>
投書
自由廣場》漫畫：神明感召
2026/02/24 05:30
◎ 樂子
漫畫：神明感召
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
相關新聞
編輯精選
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書