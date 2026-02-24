自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》GDP調升 多數國人無感

2026/02/24 05:30

◎ 王清厚

七、八〇年代，台灣經濟起飛，從開發中國家，邁入已開發的美麗寶島，國民所得提升，人人安居樂業，窮人「要做牛嘸驚沒犁通拖」，只要能省吃儉用，貸款買一間小窩，不怕繳不起房貸。反觀當今，物價、房價節節攀升，薪資所得追不上物價、房價。半世紀來房價只漲不跌，這一、二年雖量縮，價並未跌；而幾十年的光陰，美麗寶島台灣的「亞洲四小龍」五字竟已消聲匿跡了。

雖然主計總處預測二〇二六年人均GDP將突破四萬美元大關，達四萬〇九五一美元。但大多數民眾卻無感？原因即在於就業結構與產業表現不均，就業人口約一一〇〇多萬人，其中七百多萬人是服務業，與出口沒有太大關聯；受惠紅利的是出口半導體，其相關就業人口也僅三十多萬人，即便是連同廣義電子業算進也只有約一百萬人，占全台就業人口比重非常小，其他行業難以分享。

科技火熱、傳產低迷，帶來台灣經濟繁榮，但行業所得差距的拉大，長此以往貧富差距怎不越懸殊？不同社會階層、產業走勢分歧，像是英文字母K，部分往上走，部分往下，呈現兩極分化的樣貌；政府大喊人均GDP的大調升，對如何讓全體國人雨露均霑，實是政府要用心探討的重要課題。

另外，台灣每人GDP升破四萬美元，人口負成長也是原因之一。二〇〇〇年以前台灣每十年的人口增加二百萬，近十年反而零成長，分母是人口數，當人口負成長、零成長時，每人GDP的指標當然高；而短短五年從站穩三萬美元，再攻破四萬美元，顯示台灣近年經濟成長的強勢。

不過，若以台灣去年的人均GDP得知，人均所得來到一一〇萬左右，但總薪資中位數卻只有五十二．五萬元，代表這個數字是靠半導體等高科技產業薪資拉升，台灣已出現產業兩極化現象，值得政府警惕與檢討。GDP調高，只有科技界獨享，而傳產界卻苦不堪言，未能全民共享，政府應設法讓科技、傳產各行各業雨露均霑，才不讓多數國人怨懟政府為德不卒。

（作者是退休人士）

